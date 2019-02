Biagio Antonacci scopre le sue radici in America

Biagio Antonacci e il suo post sull'immigrazione : ... durante la tappa campana di Emma Marrone ad Eboli, con il suo 'Essere qui Tour 2019', la cantante salentina la cantante ha urlato al microfono una dichiarazione politica a favore dei migranti: ...

Biagio Antonacci : canzoni - moglie e tour 2019. La carriera : Biagio Antonacci: canzoni, moglie e tour 2019. La carriera Chi è Biagio Antonacci e carriera Biagio Antonacci è uno dei cantautori più amati e apprezzati in Italia. Sono tanti gli album che hanno riscosso molto successo e che gli hanno garantito la fama che ha oggi con il pubblico italiano. Sono tantissimi -infatti- i fans che lo seguono nei tour. La vita privata ha subito qualche turbolenza, ma oggi è certamente stabile. Conosciamo un po’ la ...

Al via i lavori per il nuovo album di Biagio Antonacci prima del tour negli stadi con Laura Pausini : Il nuovo album di Biagio Antonacci è in fase di lavorazione. A comunicarlo è il cantautore di Rozzano, che sembra essere approdato in quel di New York per avviare le prime registrazioni di quella che sarà la sua prossima prova discografica con titolo e data ancora da decidere. Stando a quanto da lui pubblicato sui social, le registrazioni sarebbero agli inizi, per cui è ancora prematuro pensare a una data e a un progetto che possano arrivare ...

Paolo Antonacci : età - madre e vita privata. Chi è il figlio di Biagio : Paolo Antonacci: età, madre e vita privata. Chi è il figlio di Biagio Chi è Paolo Antonacci Ha 24 anni, da poco si è laureato in Scienze della Comunicazione alla Iulm di Milano Paolo Antonacci. E farà presto il suo esordio al Festival di Sanremo. Infatti, è l’autore della canzone portata in concorso da Nek intitolata “Mi farò trovare pronto”. Paolo Antonacci: tale padre (tale nonno) Paolo Antonacci è il figlio primogenito di Biagio ...

Biagio Antonacci si apre su Mia Martini : 'Mi dissero di non lavorare con lei' : A pochi giorni dalla messa in onda del film biografico di successo 'Io sono Mia', trasmesso lo scorso 12 febbraio su Rai 1, si parla molto di Mia Martini. In particolare in rete, nelle ultime ore, circolano diverse indiscrezioni a margine della pellicola basata sulla vita della storica interprete e anche Biagio Antonacci ha voluto ricordarla sul proprio profilo ufficiale Instagram. Biagio si apre sulle maldicenze contro Mia Il cantautore Biagio ...

