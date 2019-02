Colosso bancario HSBC in rosso | la conseguenza negativa della guerra Usa-Cina

webeconomia

(Di lunedì 25 febbraio 2019) Come afferma Michael Hewson, di Cmc Markets Uk:«La banca ha citato come fattori per i risultati del quarto trimestre la volatilità del mercato azionario e un rallentamento dell'economia cinese». Poi ...