La Roma passa al 95'

Youth League - Roma e Juventus eliminate : passano Midtjylland e Dinamo Kiev : Si conclude al turno di playoff che precede gli ottavi di finale, l'avventura in Youth League di Roma e Juventus, rispettivamente sconfitte dal Midtjylland e dalla Dinamo Kiev. Roma beffata ai rigori ...

Roma - vuole passare ma ci sono le auto in doppia fila. Aggredito in pieno centro : “Scenni da sta maghina ammerda” : La pagina facebook “Roma fa schifo” ha pubblicato nelle scorse ore un video ripreso dalla telecamera di bordo di una macchina che stava transitando sulla centralissima via Emanuele Filiberto. Una scena di traffico quotidiano. con delle macchie parcheggiate in seconda fila. Quando l’automobilista chiede agli altri di spostarsi perché “non è un parcheggio”, per tutta risposta riceve in cambio insulti, fino a quando ...

Caccia all’uomo a Roma : accoltellati tre tifosi del Siviglia (e due passanti) : Stasera Lazio-Siviglia Ancora una volta scontri tra tifosi a Roma. Ieri sera, nel centralissimo Rione Monti c’è stata una vera e propria Caccia all’uomo da parte dei laziali che hanno accoltellato tre tifosi del Siviglia più due passanti. Gli spagnoli erano in un pub e stavano guardando Ajax-Real Madrid. Potrebbe essere stato un attacco di natura politica. Secondo i media spagnoli, infatti, tra gli accoltellati ci sarebbe un ultrà ...

Serie A Roma - stadio : Eurnova da Pallotta per il passaggio di proprietà : Roma - Si terrà domani a Boston una riunione operativa per definire il contratto di cessione del progetto e dei terreni di Tor di Valle dal proponente, Eurnova , al presidente della Roma , James ...

Champions League Roma Juventus - il passaggio vale 11 milioni di euro : Champions League Roma Juventus – Oltre ai sogni di gloria, per Roma e Juventus ci sono anche più di 11 milioni di motivi per superare gli ottavi di Champions League che scattano il 12 febbraio. Se le due squadre dovessero passare ai quarti, infatti, metterebbero nelle proprie casse una cifra che oscilla tra gli 11 […] L'articolo Champions League Roma Juventus, il passaggio vale 11 milioni di euro proviene da Serie A News Calcio - ...

Torna la Champions League. Quarti di finale possibili per la Roma - favorita con il Porto a 2 - 05 nel match e a 1 - 80 per il passaggio turno : Torna la Champions League e la prima italiana a scendere in campo è la Roma. I giallorossi cominciano all’Olimpico contro il Porto e, tra le tante avversarie temibili che potevano uscire dall’urna di Nyon, la squadra Portoghese è una di quelle che mettono meno apprensione, anche se fa Tornare in mente brutti ricordi. Nell’estate 2016 infatti, proprio contro i Dragoes i giallorossi, allenati da Luciano Spalletti fallirono la qualificazione ...

Sindacati - manifestazione unitaria a Roma<br>Di Maio : "Dov'erano quando passava la Fornero?" : manifestazione unitaria nazionale per le sigle sindacali di Cgil, Cisl e Uil. I Sindacati si sono ritrovai assieme in piazza a Roma per chiedere al governo Conte un’inversione di rotta sulla politica economica. L’Italia è in recessione e la ricetta presentata dalla maggioranza gialloverde con la “manovra del popolo” non è ritenuta sufficiente per cambiare verso: "Singolare che Di Maio incontri i gilet gialli ma non i Sindacati italiani", ha ...

Roma - dal fango di Romolo e Remo al crollo - passando per un impero : La notizia del primo, quello dei Visigoti di Alarico nel 410 d.C., traumatizzò il mondo latino e greco dopo che la città era inviolata da otto secoli. I barbari restarono dentro le mura solo tre ...

Roma - passa mozione per lo sgombero di CasaPound : L'assemblea capitolina approva un documento che impegna la sindaca Virginia Raggi a predisporre la cacciata dei neofascisti dall'edificio che occupano abusivamente. A votare a favore Pd e Movimento 5 Stelle I camerati abusivi di CasaPound: parenti e amici vivono gratis nel centro di Roma " CasaPound non paga neppure le bollette: debiti per centinaia di migliaia di euro " Svastica e malavita a Roma: ecco l'inchiesta che ha portato ...

Roma - richiedente asilo tenta abuso su una donna alla stazione : salvata da un passante : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nella serata di ieri alla stazione di Roma Ostiense, dove una donna di 50 anni, originaria del posto, è stata improvvisamente avvicinata da un richiedente asilo di nazionalità ivoriana di 24 anni, che ha tentato di abusare nel sottopasso della stazione. Fortunatamente le urla della donna hanno attirato immediatamente un passante, che era munito di spray urticante, e ha allontanato così il ...

Roma - sì M5s al testo Pd : passa la mozione per lo sgombero della sede di Casapound : L’assemblea capitolina ha approvato a maggioranza una mozione proposta dal Pd che impegna la sindaca Virginia Raggi “ad intervenire presso il Ministero degli Interni, il prefetto e il questore” affinché sia predisposto lo sgombero immediato dell’edificio di Via Napoleone illegalmente occupato dall’associazione Casapound Italia”. Oltre al Pd ha votato a favore il Movimento 5 Stelle. Voto contrario di 4 consiglieri di ...

Roma - donna abusata da un ivoriano alla stazione Ostiense : salvata da un passante : La pattuglia composta da militari dell?Esercito Italiano impegnati nell?operazione ?Strade Sicure? a guida Brigata ?Sassari? e Carabinieri della stazione Roma...

Atalanta-Roma - duro sfogo di Dzeko : 'Nel secondo tempo non abbiamo giocato - mai fatti 2-3 passaggi di fila' : L'attaccante bosniaco ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24, sfogandosi così: "Il 3-1 subito a fine primo tempo ha dato fiducia all'Atalanta, una squadra forte. Ma nel secondo tempo non abbiamo mai ...

Diario di una notte passata con chi vive per strada a Roma : Nella capitale più di diecimila persone vivono per strada. Tanti rifiutano i pochi posti offerti dal comune per passare la notte al chiuso. Perché? Come sono questi posti? Un buon modo per capirlo è andarci a dormire. Leggi