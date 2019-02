Numeri in crescita per Chiesa | meglio di CR7 per dribbling In estate sarà asta | dalle

Crescita dell'Italia strozzata dallo stato - ecco i Numeri sulla scarsa libertà economica : Heritage Foundation monitora il grado di libertà economica di 162 stati del mondo, attraverso 42 indicatori, raggruppati in 5 categorie: peso dello stato, sistema legale e diritti di proprietà, ...

Gilet gialli - 84mila sfilano in tutta la Francia. Numeri in crescita - violenze in diminuzione : Il corteo dei 'giubbotti' nella capitale è partito dal ministero dell'Economia alle 11, da Bercy, stazionando alla Bastiglia per raggiungere infine Place de l'Etoile in cima agli Champs-Elysees. Qui ...

Debito pubblico : Numeri a caso? Per rilanciare la crescita in Italia non basta fare deficit spending : di Walter Tortorella * Per rilanciare la crescita in Italia non è sufficiente fare deficit spending se poi queste risorse non vengono utilizzate per politiche industriali e se non si agisce su una macchina amministrativa lenta e ingessata. A fine ottobre le risorse previste dal disegno di legge di bilancio 2019 ammontavano a 20,5 miliardi per il 2019, 24,9 mld per il 2020 e 18,8 mld per il 2021, a fronte di interventi per 48,5, 51,2 e 48,9 mld ...

Turismo in Sicilia - Numeri in crescita per il Natale 2018. Ma ci sono i soliti problemi... : Boom di turisti in Sicilia per le vacanze di Natale 2018. L'isola è meta privilegiata da turisti di tutto il mondo, e gli aeroporti Siciliani in questi giorni vivono un periodo di grande traffico. A Catania mezzo milione di passeggeri , +10%, da qui al 7 Gennaio. Nello stesso periodo all'aeroporto di Palermo ...