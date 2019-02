Fiat Fastback Abarth | lo scorpione pungerà il SUV-coupé? FOTO

sportfair

: Fiat Fastback, pensa se nascesse la versione Abarth... - motorboxcom : Fiat Fastback, pensa se nascesse la versione Abarth... - ClubAlfaIt : Fiat Fastback: c'è chi già immagina una versione Abarth | Render -

(Di venerdì 22 febbraio 2019) Il SUV-dalle forme affascinanti e futuristiche viene declinato in una versione sportiva targatadalla designer Nikita Aksyonov In occasione dell’ultimo Salone di San Poalo (Brasile) era stato svelato sotto forma di concept l’inedita, SUV-dalle forme affascinanti e futuristiche che aveva ammaliato al primo sguardo la platea presente.Anche se non ha ancora ricevuto il disco verde definitivo, i media e gli addetti ai lavori danno praticamente per certo la sua produzione in serie. Questo particolare SUV sportivo ha infatti le carte giuste per risultare particolarmente apprezzato sia al di la dell’oceano che sul mercato del Vecchio Continente, dove questo tipo di veicoli sta avendo un successo senza fine.Per questo motivo la designer russa Nikita Aksyonov ha deciso di realizzare un rendering che immagina un’ipotetica versione ad alte prestazioni ...