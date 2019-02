Atletico Madrid | Griezmann | tunnel in allenamento e balletto VIDEO

L'Atletico Madrid attacca la Juventus : "Potente e influente come il Real Madrid" : Il 12 marzo all'Allianz Stadium la Juventus di Massimiliano Allegri tenterà l'impresa contro L'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone. I colchoneros hanno vinto con gran merito l'andata per 2-0 e solo ...

Pronostico Atletico Madrid vs Villarreal - La Liga 24-02-2019 e Analisi : La Liga, 25^ giornata, Analisi e Pronostico di Atletico Madrid-Villarreal, domenica 24 febbraio 2019. Consigli per la tua scommessa vincente.Analisi e Pronostico della partita Atletico Madrid-Villarreal, domenica 24 febbraio. La vittoria di ”Vallecas” contro il Rayo Vallecano ha riacceso le speranze di titolo dell’Atletico Madrid, ora a -7 dalla capolista Barcellona. Aspettando il ritorno degli ottavi di Champions League a ...

L'Atletico Madrid accusa la Juventus - : L'amministratore delegato delL'Atletico Madrid Miguel Angel Gil Marin attacca la Juventus dopo l'ottavo di finale di Champions vinto dai colchoneros mercoledì. 'Per battere club potenti come il Real ...

L’Atletico Madrid attacca la Juventus : “club potente - decisioni a loro favore! E Chiellini…” : Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, ha tuonato a seguito di alcune decisioni arbitrali definite pro-Juventus Miguel Angel Gil Marin, amministratore delegato dell’Atletico Madrid, ha parlato a seguito della gara vinta dalla sua squadra contro la Juventus. Il dirigente è stato duro nei confronti della direzione arbitrale e del Var, parlando di una forma di favoritismo nei confronti della ...

Juventus-Atletico Madrid - Simeone rischia la squalifica dopo il gestaccio dell’andata : è recidivo : Diego Simeone potrebbe essere squalificato in vista della gara di ritorno tra Atletico Madrid e Juventus che si giocherà a Torino L’Uefa sta valutando con attenzione la posizione di Diego Simeone dopo la gara d’andata tra Atletico Madrid e Juventus. Il tecnico dei colchoneros, dopo la sua esultanza eccessiva, è stato preso di mira in modo vergognoso sui social, con alcuni teppisti che hanno augurato la morte a lui ed alla ...

Gazzetta : “Allegri pensa al 4-4-2 per la rimonta all’Atletico Madrid” : Svolta ancelottiana Allegri sta pensando a una svolta ancelottiana per ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano e provare la rimonta nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Oggi è piuttosto impietosa l’analisi della Gazzetta a proposito della gara di mercoledì sera: L’uomo sotto accusa, piu` degli altri, ovviamente e` Massimiliano Allegri. La Juve nel secondo tempo e` sembrata una squadra impreparata al grande evento: e` andata ...

Luciano Moggi ci crede in vista del ritorno con l'Atletico Madrid : 'Juve - puoi ribaltarla' : Lucianone Moggi è tornato a far sentire la sua voce all'indomani della cocente sconfitta in Champions League per 0-2 subita dalla Juventus ad opera dell'Atletico Madrid di Diego Simeone. L'ex dirigente sportivo bianconero ha espresso il suo pensiero nel corso di un'intervista rilasciata a "Tuttomercatoweb". E lo ha fatto con il classico aplomb con cui, ai tempi d'oro, affrontava infuocate trattative di mercato. 'Queste partite durano 180 ...

Atletico Madrid-Juventus - coda al veleno : insulti pesantissimi a Simeone sui social - ma la Spagna si scaglia contro Cristiano Ronaldo : Piu’ che il -11% in Borsa, l’immagine della Juventus sconfitta dall’Atletico Madrid e’ quella di Cristiano Ronaldo. Il campione acquistato a colpi di milioni di euro per vincere la Champions, 22 gol ai colchoneros con la maglia del Real – esce a mani vuote dal Wanda Metropolitano. “E’ stata una serata difficile”, ammette il portoghese, fischiatissimo dai tifosi avversari, e con una serie di ...

Simeone - il Presidente dell’Atletico Madrid Enrique Cerezo : “comprendo il suo gesto - per noi il cholismo è tutto”. E attacca Cristiano Ronaldo per la “manita” : “Simeone? Non do molta attenzione al suo gesto di esultanza, dovuto ad un momento di grande tensione. Lo comprendo e non lo condanno. Anzi, sento la necessita’ di affermare che per l’Atletico Madrid il ‘cholismo’ e’ tutto“. Cosi’ il Presidente della squadra madrilena che ieri ha battuto 2-0 la Juventus, Enrique Cerezo, intervistato da Radio Crc, risponde alla domanda sul gesto di esultanza ...

Atletico Madrid-Juventus - Sacchi su Simeone : “ammiro chi da’ la vita nel suo lavoro - il suo calcio ha grande entusiasmo - sono degli eroi” : “Ammiro le persone che danno la vita nelle attività che svolgono. E Simeone e’ uno di questi, il suo calcio non e’ cosi’ armonioso, ma ha grande entusiasmo e generosità, sono degli eroi“: lo dice Arrigo Sacchi, a un Giorno da Pecora su RadioRai, intervenendo sulle polemiche per l’esultanza volgare del tecnico argentino al primo gol nella vittoria del suo Atletico sulla Juve. “La sconfitta dei ...

Retroscena Milan : scartato Gimenez nel 2013 - poi andò all'Atletico Madrid : Un Retroscena di mercato riportato da Nicolò Schira della Gazzetta dello Sport . Nell'estate del 2013, José : costava 1,5 milioni di dollari, ma l'allora ds rossonero Rocco Maiorino lo scartò. Dopo poche settimane, lo prese l'Atletico Madrid per 3 milioni di euro .

Il Cholismo nei conti : l’impatto di Simeone sui ricavi dell’Atletico Madrid : Il Cholismo ha avuto il suo effetto anche nei conti dell’Atletico Madrid. L’impatto del ritorno da allenatore di Diego Pablo Simeone nella capitale spagnola, sponda Colchoneros, ha trasformato la squadra dentro e fuori dal campo. Il palmarès parla chiaro: sbarcato a Madrid in una squadra che era già tornata a vincere (Europa League e Supercoppa […] L'articolo Il Cholismo nei conti: l’impatto di Simeone sui ricavi ...

Atletico Madrid-Juventus - le pagelle bianconere : Dybala sbaglia tutto. La febbre frena Pjanic : SZCZESNY - voto: 6,5 L'incubo di Griezmann: salva tutto quel che può, ma nel finale crolla anche lui. DE SCIGLIO - voto: 5,5 Rischia grosso su Diego Costa e fatica a resistere agli assalti Colchoneros.

Champions : Atletico Madrid-Juve 2-0; si complica cammino bianconero : La Juventus 'stecca' la prima agli ottavi di Champions e all'andata a Madrid incassa due gol pesanti dall'Atletico, non impossibili ma difficili da recuperare. Alla sfida degli ottavi Allegri, 'orfano' di Khedira operato al cuore, schiera il 4-3-3 col tridente Dybala, Ronaldo, Mandzukic. In mezzo al campo Bentancur, Pjanic e Matuidi. De Sciglio e Alex Sandro esterni con Chiellini e Bonucci al centro della difesa. Spagnoli subito all'attacco con ...