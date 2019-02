Europa League amara per la Lazio | perde 2-0 col Siviglia ed esce dal torneo

agi

(Di mercoledì 20 febbraio 2019) Europa Leagueper la laa cui non riil miracolo di ribaltare la sconfitta subita in casa e anzi cede alanche in terra di Spagna eddefinitivamente dalcontinentale. I biancazzurri, erano costretti a vincere segnando almeno due gol, per rimontare lo 0-1 subito all'Olimpico e qualificarsi per gli ottavi di finale. L'impresa però non è riuscita e i romani anzi escono cedendo anche in trasferta per 2-0. Il primo gol al 20'. Sarabia calcia da fuori area, Strakosha respinge ma Ben Yedder ribadisce in rete da pochi passi.Poche altre emozioni nella prima frazione di gioco anche se i biancazzurri non demeritano. Lainfatti non si arrende e parte nella ripresa lancia in resta e anche se all'8' la prima occasione è delcon André Silva che manda fuori di poco, un ...