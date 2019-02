Il mondo della moda a lutto | morto lo stilista Karl Lagerfeld

È morto Karl Lagerfeld. Strazio nel mondo della moda : Ci sono addii che sono difficili da accettare. Tipo quello a Karl Lagerfeld, “Kaiser”, cioè l’imperatore. L’imperatore della moda. Lo stilista per eccellenza. Il mitico, l’ineguagliabile Karl Lagerfeld è morto a Parigi, all’età di 85 anni il 19 febbraio 2019. A darne notizia il magazine francese Closer. Oltre che stilista era fotografo, illustratore, artista, designer, icona pop e fashion superstar. Era una leggenda e da oggi il mondo della moda ...

IL mondo SULLE SPALLE : cast - trama e anticipazioni della fiction di Rai 1 : Il MONDO SULLE SPALLE è il film tv che vede protagonista Beppe Fiorello e che andrà in onda stasera, 19 febbraio 2019, alle 21.25 su Rai 1. Si tratta di una pellicola che parla di coraggio, di dignità e soprattutto di riscatto sociale. Tratto da una storia vera, il regista Nicola Campiotti porta sullo schermo con la produzione di Picomedia, Raifiction e Ibla Film una vicenda del tutto ordinaria ma che permette, proprio per questo, di far ...

Addio al marinaio della foto del bacio più famoso del mondo : Washington, 18 feb., askanews, - E' morto a 95 anni il marinaio statunitense reso celebre dalla foto scattata nel 1945 in cui bacia una ragazza all'annuncio della fine della Seconda Guerra Mondiale. ...

Le 10 donne più ricche del mondo della tecnologia : Nel mondo della tecnologia non ci sono molte le donne a ricoprire una posizione di leadership. Così come nelle grandi aziende, la differenza di genere incide terribilmente se scorriamo la lista di dirigenti delle principali società in ambito tech. Ecco perché la prima donna del settore a comparire nella classifica annuale delle persone più ricche del mondo di Forbes non compare fino alla posizione 57, ma questo non significa che non sia ...

Auto cade nella scarpata : muore calciatore prima della partita - mondo del calcio in lutto [NOME e DETTAGLI] : E’ una giornata triste per il mondo del calcio, nelle ultime ore un calciatore è morto in seguito ad un incidente con l’Auto. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla SS 7 Bis, Ofantina, nel territorio del comune di Nusco, al Km.342 coinvolta una sola vettura che è sbandata e finita in una scarpata. Si tratta del calciatore Gioele Gerardi, 21 anni e che era alla guida di una Toyota Yaris, l’Auto è sbandata e finita ...

De Fabiani patisce lo sforzo della sprint : solo 23° nella 15 km che ha chiuso la Coppa del mondo a Cogne : Cogne il delirio per Pellegrino e De Fabiani: le immagini più belle della sprint di Coppa del Mondo sci nordico Copyright © De Fabiani ha tagliato il traguardo in 37'02''03, attardato di oltre due ...

Sci alpino - dopo i Mondiali riparte la Coppa del mondo. Il calendario e le date delle gare fino al termine della stagione : Si sono conclusi i Mondiali 2019 di sci alpino ma la stagione non è ancora terminata per questo sport, manca ancora un mese di gara e ci aspetta una parte finale di Coppa del Mondo davvero molto scoppiettante con ben tre weekend sulle nevi prima delle attesissime Finali di Soldeu (13-17 marzo) dove verranno assegnate definitivamente le Sfere di Cristallo. Il Circo Bianco ripartirà subito martedì 19 febbraio con il City Event di Stoccolma ...

Una festa meravigliosa il concerto dei L'Orage a Cogne con Confcommercio Vda in occasione della Coppa del mondo di sci di fondo : ... come ho avuto più volte modo di ribadire, perché conferma la bontà del nostro operato e la nostra costante presenza a fianco degli associati per rilanciare l'economia locale, anche con iniziative ...

Putin disconnette l'Internet della Russia dal resto del mondo : Internet in Russia verrà disconnesso dal resto del mondo. È l'obiettivo di un test programmato dalle autorità e dai principali provider del paese da realizzarsi entro il 1° aprile, secondo quanto riporta il sito di RBK Group . La decisione fa seguito ...

Skeleton - Coppa del mondo Lake Placid 2019 : Alexander Tretiakov vince e passa al comando della classifica : Sarà sfida a due per la sfera di cristallo: Alexander Tretiakov ha messo la freccia ed è passato al comando. Strepitosa vittoria odierna per il russo campione olimpico di Sochi 2014: al ritorno in gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Skeleton al maschile, nella prima tappa della trasferta nordamericana in quel di Lake Placid, arriva la terza vittoria in stagione che vale la prima piazza in classifica con 24 lunghezze sul coreano Yun ...

Il viaggio al centro della Terra : montagne e pianure - c'è un mondo parallelo : Anziché esplorare lo spazio gli scienziati hanno puntato verso un viaggio al centro della Terra, nei misteri di una sorta di mondo parallelo con montagne alte come l'Everest e sterminate pianura. Lo studio, pubblicato dalla rivista Science e riportato sul Giornale, è stato condotto da un'equipe di r

Cogne - la Coppa del mondo una vetrina anche per l'enogastronomia locale Cogne - Vi portiamo nella sala vip di Cogne dove i prodotti della Valle d'Aosta sono ... : Vi portiamo nella sala vip di Cogne dove i prodotti della Valle d'Aosta sono stati cucinati e proposti in ricette appetitose per un vero trionfo del gusto valdostano.