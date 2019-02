F1 – Test Barcellona | Sainz entusiasta della sua McLaren dopo la prima giornata | “siamo

F1 – Test Barcellona - Raikkonen sminuisce la forza della Ferrari : “nessuna differenza con l’Alfa Romeo” : Kimi Raikkonen parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota dell’Alfa Romeo palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Kimi Raikkonen è sceso in pista segnando con la sua nuova Alfa Romeo il quinto tempo di giornata. Il pilota finlandese, al ...

F1 – Test Barcellona - Hamilton tira le somme post Day-1 : “la W10 molto diversa dalla monoposto dell’anno scorso” : Lewis Hamilton parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota della Mercedes palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Lewis Hamilton è sceso in pista segnando con la sua nuova W10 il nono tempo di giornata. Il pilota della Mercedes, al termine del ...

F1 – Test Barcellona - Verstappen fa il punto dopo la prima giornata : “molto contento di quanto fatto oggi” : Max Verstappen parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il pilota della Red Bull palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche Max Verstappen è sceso in pista segnando con la sua nuova RB15 il quarto tempo di giornata. Il pilota della Red Bull, al termine del ...

Formula 1 : Vettel vola nella 1giornata di Test a Barcellona : Al mattino il quattro volte campione del mondo è stato protagonista di un testacoda senza conseguenze. Il suo lavoro è stato produttivo e rivedremo Seb in pista mercoledì, visto che domani toccherà ...

Test F1 Barcellona 2019 domani (19 febbraio) : come vederli in tv. Orari e programma completo : La stagione di Formula 1 è ufficialmente cominciata con i Test invernali di Barcellona che continueranno domani con la seconda delle otto giornate previste dal programma. Nel day-2 assisteremo all’esordio di Charles Leclerc sulla SF90 e ad una nuova giornata di Test aerodinamici, di set-up e di varie simulazioni di passo gara con più o meno carico di carburante. I team potranno continuare a raccogliere dati preziosi sul funzionamento delle ...

F1 – Test Barcellona - Wolff individua il punto forte delle Ferrari : “sono veloci ed interessanti” : Toto Wolff parla dopo la prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona: il team principal della Mercedes palesa le sue sensazioni La prima giornata di Test di Formula Uno a Barcellona è andata in scena, incoronando pilota più veloce Sebastian Vettel. In vista dell’esordio del campionato mondiale 2019, anche le due monoposto Mercedes sono scese in pista. Toto Wolff ha commentato le performance di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, ...

F1 - Test Barcellona – Sebastian Vettel contento della sua SF90 : “faccio i complimenti in fabbrica” : Sebastian Vettel ha girato più di ogni altro pilota quest’oggi a Montmelò con la sua Ferrari SF90, le parole del pilota Sebastian Vettel molto contento per il suo primo vero giorno di test in quel di Montmelò con la nuova Ferrari SF90. Il pilota tedesco, parlando in conferenza stampa dopo la giornata di test, è parso tranquillo e soddisfatto del lavoro fatto sinora dalla sua scuderia: “mi sono approcciato alle modifiche ...

Ferrari - tre Gp per Vettel nel primo giorno di Test a Barcellona : martedì debutta Leclerc : Altro che maratona, a fine giornata Sebastian Vettel era Iron Man. Si è divorato un'infinità di giri il tedesco, 169, ha percorso quasi 3 Gp e sembra soddisfatto. Il suo miglior tempo stabilito al ...

F1 - analisi prima giornata Test Barcellona 2019 : la Ferrari parte con il piede giusto - Red Bull più potente - Mercedes sorniona : Signore e signori, la stagione 2019 di Formula Uno ha ufficialmente completato il primo passo. Abbiamo vissuto, infatti, l’esordio dei test pre-campionato di Barcellona sul tracciato del Montmelò. Sono state otto ore davvero importanti ed interessanti. Rispetto a dodici mesi fa il meteo si è dimostrato ideale per cui team e piloti ne hanno approfittato per girare a lungo e iniziare a fare la conoscenza con le nuove gomme. Certo, siamo ...

F.1 - Test Barcellona - Giorno 1 : la Ferrari di Vettel è la più veloce : Con i primi Test collettivi a Barcellona, si è ufficialmente aperta la nuova stagione di Formula 1 2019. Sebastian Vettel è stato immediatamente il più rapido: il tedesco ha percorso ben 169 giri con la sua nuova Ferrari SF90, facendo segnare il miglior tempo in 1:18.161 (con gomme Pirelli C3). Seconda posizione per la McLaren di Carlos Sainz: lo spagnolo ha percorso un totale di 119 giri e ha registrato la sua migliore prestazione con le gomme ...

F1 Test Barcellona : la Williams salta anche il day 2 : Barcellona - Continuano i problemi della Williams: la scuderia britannica, dopo aver saltato il primo giorno dei test F1 a Barcellona, non girerà nemmeno nel day2. La monoposto con cui Robert Kubica e ...