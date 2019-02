Donna muore | parenti assaltano l' ospedale | aggrediti i medici

Donna muore in ospedale nel Napoletano - parenti devastano reparto : Decine di persone hanno assaltato il reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Sant'Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase , in provincia di Napoli, picchiando medici, infermieri e ...

Donna muore - i parenti assaltano l'ospedale - picchiando medici e infermieri : Alcune decine di persone hanno assaltato il reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale Sant'Anna e Santissima Maria della Neve di Boscotrecase (Napoli), picchiando alcuni medici e infermieri presenti e danneggiando suppellettili e macchinari. Tutto per "vendicare" la morte di una loro congiunta, deceduta a 55 anni dopo 4 giorni di ricovero. Sono intervenuti i carabinieri per riportare l'ordine e identificare gli autori dei danneggiamenti.Sul ...

Lecco - Donna scivola in canalone e muore : 18.45 Una donna è morta precipitando in un canalone sul Monte Legnone (Lecco). L'escursionista, 44 anni, era in compagnia di un uomo di 66 quando è scivolata per diverse decine di metri, finendo in un canalone. E' stato lanciato l'allarme e sul posto sono arrivati i soccorritori, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.

Schianto sulla Sorrentina - muore una Donna : due feriti : CASTELLAMMARE DI STABIA. Tragedia sulla Statate 145 Sorrentina, nel comune di Castellammare, dove in un incidente stradale è morta una donna. Gravemente ferito un automobilista che viaggiava su un'...

BE : Donna muore in incendio a Gümligen : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Firenze : Donna muore a 31 anni - uccisa da un'epatite fulminante : Un vero e proprio dramma quello avvenuto a Firenze, che riguarda una donna residente nella provincia di Caserta, precisamente nel piccolo comune di Aversa. Un'altra giovane ragazza in queste ultime ore è infatti deceduta a causa di una brutta malattia fulminante. In particolare, la trentunenne Anna Babinets, di origini ucraine, che lavorava come barista, è stata improvvisamente 'stroncata' da un'epatite fulminante che non le ha lasciato scampo. ...

Matilde Brandi parla della madre malata in tv : la Donna muore subito dopo : Ospite di Verissimo, sabato pomeriggio Matilde Brandi ha parlato per la prima volta della madre 86enne, malata di Alzheimer da dieci anni, ma poco dopo la fine della trasmissione la signora è morta. Matilde aveva infatti da poco finito di registrare la puntata quando ha annunciato la notizia su Instagram: “Vola mamma, vola in alto più che puoi. Ora nessuna malattia potrà farti più del male. Grazie a Verissimo e un grazie speciale a Silvia ...

Confinata dalla famiglia in una capanna perché ha le mestruazioni : giovane Donna muore soffocata : Una donna è morta in Nepal, soffocata dopo avere acceso un fuoco per scaldarsi in un “capanno del mestruo” senza finestre: si tratta di un alloggio fuori dalla propria abitazione dove, secondo un’antica usanza, le donne vengono rinchiuse durante il ciclo mestruale. La 21enne è stata trovata morta dalla suocera che era andata a portarle cibo e controllare le sue condizioni, riporta il Kathmandu Post. La pratica del “Chhaupadi“, ...

Matilde Brandi parla della madre malata in tv. Dopo l'intervista la Donna muore. "Sei volata via" : "Si spegne giorno si spegne. Ora rifiuta anche il cibo. È una malattia maledetta e non c'è cura. Mia mamma era un treno, ora vederla in quel letto mi fa stare male. Io penso che capisca perché a volte piange, ma spero che non capisca, magari vive nel suo mondo". Per la prima volta, nel salotto di Silvia Toffanin, Matilde Brandi aveva parlato della malattia della madre, affetta da Alzheimer. Si era commossa in studio e aveva ...