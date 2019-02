Diciotti | Renzi | “Se M5S vota contro autorizzazione a procedere lo fa per salvare le

fanpage

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Matteointerviene sul caso: "Sono d'accordo con Zingaretti. Se cadono chiederemo le elezioni. Penso lo dica tutto il Pd. Per me cadranno, ma non lasceranno mai la poltrona. Voteranno qualsiasi cosa. Cosa farà il Pd lo deciderà il segretario del Pd. Io non farò quello che hanno fatto a me, che mi hanno sparato alle gambe da dietro".