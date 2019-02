Diciotti, M5S a iscritti:domani il voto

: M5S ontologicamente non puo avere responsabilita’. Loro sono nati paraculi. Sempre colpa di qualcun altro, non aven… - davidealgebris : M5S ontologicamente non puo avere responsabilita’. Loro sono nati paraculi. Sempre colpa di qualcun altro, non aven… - civati : Ponzio Pilato Associati. - DarioStefano : Il #M5S chiederà alla piattaforma on line #Rousseau come comportarsi in Aula su #Salvini. In pratica deciderà ancor… -

Glidel M5S potranno votare sulla piattaforma Rousseau per il casodalle 10 alle 19. E' quanto si legge sul blog delle Stelle. Il quesito sul blog: "Il ritardo dello sbarco della nave, per redistribuire i migranti nei vari Paesi europei, è avvenuto per la tutela di un interesse dello stato?" Se si vota sì, è spiegato sul blog, si nega l'autorizzazione a procedere; se si vota no, si concede l'autorizzazione a procedere".(Di domenica 17 febbraio 2019)