Napoli - Arrestato il boss latitante Ciro Rinaldi

Napoli - 14enne denuncia violenze sessuali ai carabinieri : arrestato il mostro di Procida : Ha abusato per mesi della figlia 14enne della propria compagna tra le mura domestiche della casa di Procida. violenze proseguite fino a novembre dello scorso anno, quando la ragazza, con l'aiuto...

'Hai una cartina?' e la violenta : arrestato 38enne nel cuore della movida di Napoli : Un 38enne napoletano è stato arrestato per aver palpeggiato e importunato una ragazza nel cuore del centro storico di Napoli. L'episodio, avvenuto la notte a cavallo tra domenica e lunedì, su via ...

Choc a SpaccaNapoli : aggressione ad artista di strada - 34enne arrestato : Gli agenti del commissariato Decumani di Napoli hanno arrestato un 34enne, già noto per i reati di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, e denunciato per danneggiamento di beni pubblici. ...

Napoli - Ponticelli : Investe uno scooter e scappa via. E' stato bloccato e arrestato : L'incidente è avvenuto in via Alessandro Volta, nei pressi di un incrocio, in direzione Ponticelli, un uomo alla guida di uno scooter si è visto arrivare addosso una utilitaria. La dinamica è in corso ...

Napoli : nascondeva armi e droga - arrestato pusher : Aveva con se 500 grammi di sostanze stupefacenti , hashish, cocaina e crack in stecchette e dosi pronte per lo spaccio al dettaglio, e nella sua auto 3 pistole semiautomatiche di vario calibro avvolte ...

Cardito (Napoli) : bimbo ucciso di botte - arrestato il convivente della mamma : A Cardito, in provincia di Napoli, una furiosa lite familiare è finita in tragedia, causando la morte di un bambino di soli 7 anni, ucciso di botte. Inoltre è stata ferita la sorella di 8 anni e la madre di 30 anni, che sono state soccorse con urgenza e portate all'ospedale Santobono di Napoli. A causare le percosse il convivente della donna, di 24 anni, nato in Italia e di origini tunisine. Durante la lite, in casa, oltre alla donna e i due ...

Napoli - spaccia droga vicino alla Stazione : gambiano arrestato in flagrante : I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Stella hanno tratto in arresto in Piazza Garibaldi per spaccio di stupefacenti Alieu Singhateh, un gambiano 24enne residente a Forio e incensurato. ...

Dalla Mauritania a Napoli per spacciare : arrestato : I carabinieri della stazione Stella hanno tratto in arresto per spaccio di stupefacente un 34enne mauritano, già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti che è stato sorpreso ...

Napoli - trascina una donna in un vicolo e tenta di violentarla : arrestato : Un episodio molto grave che si sarebbe potuto concludere in maniera ancor peggiore se non fosse stato per l'intervento delle forze dell'ordine. La vicenda si è verificata ancora una volta a Napoli, dove un uomo ha tentato di violentare una donna dopo averla trascinata all'interno di un vicoletto della città. Il protagonista è un uomo di quarantuno anni, richiedente asilo originario della Nigeria, Papa Stephen. Secondo quanto riferiscono i media ...

Scontri Inter-Napoli : arrestato un altro capo ultrà nerazzurro : MILANO - Nuovo arresto a Milano nell'ambito delle indagini sugli Scontri di via Novara , prima della partita Inter-Napoli del 26 dicembre, che portarono alla morte di Daniele Belardinelli , esponente ...

