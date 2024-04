Come indossare il car coat senza cadere nella banalità? L' outfit per sfrecciare con stile a Primavera

Roma, 28 marzo 2024 – Via libera da Palazzo Chigi ai Test psicoattitudinali per l’accesso alla professione dei magistrati dal 2026, forse simili a quelli cosiddetti “Minnesota”, che valutano la personalità dei candidati. Il decreto legislativo approvato in Consiglio dei Ministri ha avuto modifiche ...

Continua a leggere>>