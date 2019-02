La May ha un piano in tre mosse per far approvare il suo accordo a una settimana

BREXIT - May "VOTO CRUCIALE IL 13 FEBBRAIO"/ Piano B o no-deal : distanza a Westminster sul backstop : BREXIT, May: 'voto in Parlamento sul Piano B il 13 febbraio'. Impegno a rinegoziare accordo Ue sul backstop: lo spettro del no deal in Regno Unito

Brexit - May : 'Il nuovo voto sul piano B entro il 13 febbraio' : E rischia di mettere il Paese di fronte al "pericolo d'uno sconsiderato no deal" che imprese e sindacati giudicano "catastrofico per l'economia e i posti di lavoro". Così Jeremy Corbyn nella sua ...

Brexit - May "impegno a modifica accordo Ue sul backstop"/ Voto Piano B il 13 febbraio : Corbyn "verso rinvio" : Brexit, May: 'Voto in Parlamento sul Piano B il 13 febbraio'. Impegno a rinegoziare accordo Ue sul backstop: lo spettro del no deal in Regno Unito

Brexit - guida semplice al voto sul piano B di Theresa May : Ci risiamo. I parlamentari britannici tornano alla Camera dei comuni oggi, il 29 gennaio, per discutere il piano B di Theresa May : la versione aggiornata dell'accordo con l'Europa stroncato dall'aula ...

La farsa del piano B : May prende tempo e chiede aiuto a Corbyn e Bruxelles : A ogni modo, nel corso del suo intervento May ha insistito nell'escludere un secondo referendum che 'minerebbe la fiducia nella politica' e ha ribadito che il rischio no deal è reale e può essere ...

Brexit - ecco il piano B di May : Dopo la bocciatura della prima bozza di accordo una settimana fa, si allontana la data per il prossimo voto cruciale del Parlamento britannico sul piano B che Theresa May ha programmato di iniziare a ...

Brexit - la premier Theresa May di nuovo ai comuni per illustrare il piano B : ...In attesa che la premier britannica Theresa May renda noto il 'piano B' il negoziatore Ue Michel Barnier ha indicato di essere pronto a discutere con Londra dei termini della dichiarazione politica ...

Oggi May presenta il “piano B” su Brexit : Si presenterà al Parlamento e spiegherà le sue intenzioni dopo la storica bocciatura dell'accordo raggiunto con l'Unione Europea

May ha deciso : si (ri)tratta con l'Ue Piano B? Sciogliere il nodo Irlanda : Theresa May presenta il suo Piano B sulla Brexit: pronta a rinegoziare l'accordo con l'Ue sul nodo Irlanda... Segui su affaritaliani.it

Brexit - per Theresa May è il giorno del “Piano B”. Ue : “Non cercate a Bruxelles le risposte - ora tocca a Londra” : A Londra è il giorno del Piano B. Dopo la sonora bocciatura del primo accordo di divorzio per Brexit, bocciato con 230 voti di scarto, la premier britannica Theresa May si appresta a presentare una seconda bozza di accordo, sperando che l’aula approvi. La sua intenzione pare sia di riproporre il piano originario con l’impegno a cercare di aggirare la questione del backstop (il meccanismo vincolante di garanzia teorica imposto dall’Ue per ...

Brexit - il Piano B è come il Piano A - senza il backstop. Theresa May punta a nuovi negoziati con l'Ue : Il Piano B di Theresa May per la Brexit è in tutto e per tutto uguale al Piano A, senza il backstop. La premier britannica punta a nuovi negoziati con l'Europa senza stravolgere il progetto iniziale. Nessuna concessione alle opposizioni, nessun passaggio a una Brexit soft, ma la riproposizione del suo Piano originario con l'impegno a cercare di aggirare la questione del backstop - la clausola di emergenza per mantenere aperto il confine ...

Brexit : il piano B della May come il piano A ma senza backstop : Niente concessioni alle opposizioni o verso una Brexit più soft, ma la riproposizione del suo piano originario con l'impegno a cercare di aggirare la questione del backstop, il meccanismo vincolante ...

Brexit - May presenta il Piano B ma il rischio fallimento è dietro l'angolo : Corsa contro il tempo e margini sempre più stretti per Theresa May che, dopo la sonora bocciatura rimediata martedi scorso dai Comuni, lavora senza sosta alla nuova bozza dell'accordo - il cosiddetto ...

Brexit - Theresa May in “ritiro” per preparare un “piano B”. Domani nuova sfida ai Comuni : Theresa May è alla ricerca affannosa di un "piano B" per la Brexit dopo la sonora bocciatura dei deputati martedì sera dell'accordo da lei faticosamente negoziato con Bruxelles per oltre 18 mesi. La premier britannica, lavora agli ultimi ritocchi del piano alternativo per l'uscita dall'Europa e che deve presentare in Parlamento. Chiusa nella residenza di campagna dei premier britannici, a Chequers, May lavora al discorso che fara' ai deputati ...