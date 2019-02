ATP Rotterdam – Nishikori con scioltezza in semifinale | Fucsovics ko in due set

ATP Rotterdam – Wawrinka in semifinale : Shapovalov ko in due set : Wawrinka batte in due set Shapovalov e stacca il pass per le semifinali del torneo ATP di Rotterdam Ottima prestazione di Stan Wawrinka questa sera nei quarti di finale del torneo ATP di Rotterdam. Il tennista svizzero, numero 68 al mondo, ha regolato in due set il suo rivale Shapovalov. Il canadese numero 25 del ranking ATP ha ceduto a Wawrinka in un’ora e 32 minuti di gioco col punteggio di 6-4, 7-6. Wawrinka stacca dunque il pass ...

ATP Rotterdam – Nishikori sul velluto : Gulbis spazzato via in due set : Kei Nishikori trionfa senza problemi negli ottavi di finale di Rotterdam: il tennista nipponico liquida Ernests Gulbis in due set Dopo il successo all’esordio su Herbert, Kei Nishikori si ripete senza alcun problema negli ottavi di finale dell’ATP di Rotterdam. Il tennista nipponico, attualmente numero 7 del ranking mondiale maschile, supera in scioltezza Ernests Gulbis in 1 ora e 16 minuti di gioco. Nishikori si aggiudica i due set utili al ...

ATP Rotterdam - Wawrinka in forma smagliante : sconfitto Raonic : ATP Rotterdam, Wawrinka ha battuto Milos Raonic al secondo turno del torneo olandese: adesso Berdych o Shapovalov ATP Rotterdam, Wawrinka ha vinto e convinto contro Milos Raonic. Il tennista svizzero ha superato il secondo turno del torneo di Rotterdam vincendo 6-4 7-6 contro il collega canadese, riuscendo dunque a neutralizzare il servizio dell’avversario. Wawrinka è parso in forma dopo i tanti problemi fisici ed ora affronterà il ...

ATP Rotterdam – Seppi fuori al secondo turno : l’azzurro ko in 3 set contro Monfils : Andrea Seppi ko al secondo turno dell’ATP di Rotterdam: il tennista azzurro sconfitto in 3 set da Gael Monfils Andreas Seppi ko al 2° turno del torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 1.961.160 euro). L’azzurro, numero 40 del mondo, cede al francese Gael Monfils, numero 33 del ranking Atp, con il punteggio di 4-6, 6-1, 6-3 in un’ora e 36 minuti. (Spr/AdnKronos)L'articolo ATP Rotterdam – Seppi fuori al ...

Tennis - ATP Rotterdam 2019 : Andreas Seppi viene rimontato e battuto da Gael Monfils al secondo turno : Si interrompe al secondo turno la corsa di Andreas Seppi nel torneo ATP 250 di Rotterdam: sul cemento al coperto olandese l’azzurro è rimontato e battuto dal transalpino Gael Monfils, che si impone col punteggio di 4-6 6-1 6-3 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Nel primo set i servizi la fanno da padrone fino all’ottavo game, anche se in apertura Monfils annulla due palle break all’azzurro e Seppi ne cancella una al ...

ATP Rotterdam – Fabbiano ko all’esordio : a Tsonga bastano due set per mandare al tappeto l’azzurro : Niente da fare per Thomas Fabbiano al torneo ATP di Rotterdam: l’azzurro ko all’esordio Thomas Fabbiano ko al primo turno nel torneo Atp 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 1.961.160 euro). L’azzurro, numero 86 del mondo e proveniente dalle qualificazioni, ha perso con il francese Jo-Wilfried Tsonga, numero 140 Atp e in tabellone grazie al ranking protetto, con il punteggio di 6-1, 6-4 in un’ora e sei ...

Tennis - ATP Rotterdam 2019 : Jo-Wilfried Tsonga è troppo forte - Thomas Fabbiano deve arrendersi in due set : Dura poco più di un’ora l’esperienza nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam per Thomas Fabbiano: l’azzurro, che aveva superato le qualificazioni, cede la primo turno del main draw a Jo-Wilfried Tsonga, che sta usufruendo del ranking protetto per evitare le qualificazioni. Il transalpino si impone col punteggio di 6-1 6-4. Nel primo set la partenza del francese è fulminante: il break arriva già nel secondo ...

ATP Rotterdam – Nishikori fatica ma supera il primo turno : Herbert ko in tre set : Nishikori trionfa in rimonta all’esordio nel torneo ATP di Rotterdam: Herbet battuto in tre set Esordio con vittoria per Nishikori al torneo ATP di Rotterdam: il tennista giapponese numero 7 al mondo ha faticato questa sera contro Herbert. Il francese, numero 36 del ranking ATP, si è aggiudicato il primo set per poi però cedere ad una tosta rimonta di Nishikori. Il tennista giapponese si è infatti aggiudicato il match col risultato ...

ATP Rotterdam – Tutto facile per Wawrinka contro Paire - lo svizzero si impone in due set e vola agli ottavi : Il tennista svizzero non lascia scampo al proprio avversario, superandolo senza problemi in due set dopo un’ora e quattordici minuti di gioco Stan Wawrinka avanza agli ottavi di finale del torneo ATP di Rotterdam, il tennista svizzero supera agevolmente l’avversario francese Benoit Paire. Un dominio quello del giocatore elvetico, capace di imporsi in due set con il punteggio di 7-6, 6-1 dopo un’ora e quattordici minuti di ...

Tennis - ATP 500 Rotterdam 2019 : Andreas Seppi supera Peter Gojowczyk in tre set e accede al secondo turno : Il primo incontro di tabellone principale dell’ATP 500 di Rotterdam vede Andreas Seppi uscire vittorioso dall’enorme Ahoy, l’impianto nel quale si tiene il torneo. L’altoatesino accede al secondo turno superando il tedesco Peter Gojowczyk col punteggio di 7-6(3) 3-6 6-2. L’azzurro aspetta ora uno tra il belga David Goffin e il francese Gael Monfils, che scenderanno in campo nella giornata di domani. Seppi si procura ...

ATP Rotterdam - Seppi batte Gojowczyk e supera il primo turno : ATP Rotterdam, Andreas Seppi si è sbarazzato del polacco non senza fatica, vittoria al terzo set per il tennista azzurro ATP Rotterdam, Andreas Seppi ha vinto nel primo turno del torneo olandese. Sul cemento di Rotterdam il tennista azzurro ha sconfitto infatti il polacco Gojowczyk, non senza fatica. Una vittoria giunta al terzo set dopo che Seppi si era aggiudicato il primo al tie-break. Un sussulto di Gojowczyk ha poi complicato la gara ...

ATP Rotterdam – Fabbiano raggiunge Seppi nel main draw - il pugliese stende Copil nel decisivo turno di qualificazione : Il successo su Copil permette a Fabbiano di accedere al tabellone principale del torneo olandese, dove è presente anche Andreas Seppi Thomas Fabbiano ha centrato l’ingresso nel tabellone principale del torneo ATP 500 di Rotterdam (veloce indoor, montepremi 1.961.160 euro). Nel decisivo turno di qualificazione il 29enne pugliese di San Giorgio Ionico, numero 84 Atp, si è imposto con il punteggio di 7-5 3-6 7-6 (7-5), in due ore e 28 ...

Tennis - ATP Rotterdam : Thomas Fabbiano piega Marius Copil ed accede al tabellone principale : Thomas Fabbiano centra la qualificazione al tabellone principale del torneo ATP di Rotterdam: sul cemento indoor olandese l’azzurro piega la resistenza del romeno Marius Copil, numero 3 del seeding cadetto, e porta a casa l’incontro dopo due ore e mezza di battaglia con lo score di 7-5 3-6 7-6 (5). L’azzurro attende ora di conoscere la sua collocazione nel main draw. Nel primo set Fabbiano annulla quattro palle break, tre delle ...

ATP Rotterdam - altro forfait : Alexander Zverev non giocherà : Dopo Kyle Edmund e il finalista in carica Grigor Dimitrov, il direttore del torneo olandese Richard Krajicek deve subire un altro pesante forfait, quello del numero quattro del mondo Alexander Zverev ...