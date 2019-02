Grande Fratello 16 | il prossimo 19 febbraio le selezioni a Gallipoli con Rebecca De

Milan - il fratello di Paquetà : "Lucas sarà Grande - lo aiuta Gattuso" : ... se il maggiore dei fratelli sarà grande con il Monza farà felici Galliani e Berlusconi, la coppia che portò il Milan sulla vetta più alta del mondo. Alessandra Gozzini

Il faro del Grande Fratello Inps sui conti di 23 milioni di italiani : Grazie alle domande per il reddito di cittadinanza, l'Inps avrà accesso ai conti correnti di ventitré milioni di italiani. Lo screening è già partito: chi in queste settimane ha richiesto per la prima ...

Il faro del Grande Fratello Inps sui conti di 23 milioni di italiani : Grazie alle domande per il reddito di cittadinanza, l'Inps avrà accesso ai conti correnti di ventitré milioni di italiani. Lo screening è già partito: chi in queste settimane ha richiesto per la prima ...

Grande Fratello 2019 - via ai casting : come partecipare alla nuova edizione del reality : I redattori del programma condotto da Barbara D'Urso sono alla ricerca di nuovi inquilini per la Casa più spiata d'Italia

Grande Fratello 2019 - casting aperti per la sedicesima edizione : La macchina della sedicesima edizione del Grande Fratello è ufficialmente in moto. La padrona di casa Barbara d'Urso a Pomeriggio cinque ha ufficializzato il via libera per le selezioni degli inquilini che animeranno la casa in primavera a pochi mesi di distanza dalla versione vip, chiusa poco meno di 2 mesi fa. L'entourage del GF è alla caccia di nuovi volti in giro per le piazze delle città e non solo, anche sui social.La produzione ...

Grande Fratello 2019 - via ai casting : come partecipazione alla nuova edizione del reality : I redattori del programma condotto da Barbara D'Urso sono alla ricerca di nuovi inquilini per la Casa più spiata d'Italia

Grande Fratello Vip : Jane Alexander - comunica con un messaggio - che con Elia Fongaro si sono lasciati. Leggi il messaggio : Jane Alexander ed Elia Fongaro si sono lasciati: l’annuncio dell’attrice Jane ed Elia si sono lasciati. La loro storia, nata tra le mura della Casa del Gf Vip 2018, è giunta al termine. L’annuncio... L'articolo Grande Fratello Vip: Jane Alexander,comunica con un messaggio,che con Elia Fongaro si sono lasciati. Leggi il messaggio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Casting per la nuova edizione del 'Grande Fratello' e il film 'La Nuit' : Dopo una lunga attesa, iniziano le selezioni per la nuova edizione del Grande Fratello, il celebre reality di Canale 5. Le prime si terranno a Gallipoli ma ne seguiranno a breve tante altre in ogni parte d'Italia. Sono inoltre aperti i Casting per un film prodotto da Superotto e diretto da Stefano Odoardi, dal titolo La Nuit, che verrà girato prossimamente a Pescara. Grande Fratello Partono i Casting per la nuova edizione del Grande Fratello. Il ...

Michelle Hunziker - mai visto il fratello Harold? È più Grande e sono legatissimi : Qualche tempo fa è balzato agli onori delle cronache Andrea, il “fratello segreto” (da parte di padre) di Michelle Hunziker. sono entrambi figli di Rodolfo Hunziker e Andrea è nato dal suo primo matrimonio, avvenuto qualche anno prima che incontrasse Ineke, la mamma di Michelle. Nella sua autobiografia, Michele non parla mai di Andrea e lui, reduce da un tumore al cervello, ha accusato la sorella di averlo dimenticato e, attraverso una lettera ...

Grande Fratello - parte la caccia a un posto nella Casa : Non siete sazi di reality show? Torna il Grande Fratello di Barbara d'Urso. I casting sono aperti e toccheranno diverse piazze italiane. Sul sito ufficiale del GF , https://www.GrandeFratello.mediaset.

Grande Fratello Nip 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : tutte le indiscrezioni sulla quindicesima edizione del reality show prodotto da Endemol Shine Italia, in onda prossimamente...

Grande Fratello - l'ex vincitore travolto dal fango : "Io ero incinta e lui andava con le squillo". Massacrato : Nuovi guai per Mauro Marin, l'ex vincitore del Grande Fratello 10 nel 2009. l'ex compagna Jessica Bellei, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, gli ha rivolto gravi accuse. "Lo abbiamo voluto questo bambino - che oggi ha 6 mesi -, io me la ricordo la sera che lo abbiamo concepito. Io sto vivendo

Grande Fratello - l'ex vincitore travolto dal fango : 'Io ero incinta e lui andava con le squillo'. Massacrato : Nuovi guai per Mauro Marin , l'ex vincitore del Grande Fratello 10 nel 2009. l'ex compagna Jessica Bellei , ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 , gli ha rivolto gravi accuse. 'Lo abbiamo voluto ...

Grande Fratello Vip : Francesco Monte e Giulia Salemi felici - ma niente convivenza per ora : Si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip e hanno iniziato una storia d'amore. Una relazione in cui in pochi credevano, soprattutto a causa dell'atteggiamento di lui all'interno della Casa. Ma da quando sono usciti, Francesco Monte e Giulia Salemi sono più uniti che mai. Una relazione che è diventata sempre più solida Durante il reality la coppia litigava spesso ma poi si riappacificava sempre, e Francesco stesso ha ammesso che la ...