Forza Italia | c' è il sì ufficiale Poli Bortone resta dentro se accetta le primarie

Silvio Berlusconi ucciso da un sondaggio : disastro per Forza Italia - la Lega lo scarica per sempre? : Silvio Berlusconi ha dichiarato al Corriere della Sera che la Lega compirebbe un suicidio se alle prossime elezioni nazionali decidesse di non allearsi più con Forza Italia. Il Cavaliere, che ieri era ...

Silvio Berlusconi ucciso da un sondaggio : disastro per Forza Italia - la Lega lo scarica per sempre? : Silvio Berlusconi ha dichiarato al Corriere della Sera che la Lega compirebbe un suicidio se alle prossime elezioni nazionali decidesse di non allearsi più con Forza Italia. Il Cavaliere, che ieri era ...

Multe - la battaglia di Forza Italia contro gli ausiliari del traffico : la legge contro le multe selvagge : Ma la chiarezza non è cosa di questo mondo, diciamo. L' obiettivo dei gilet azzurri è quello di portare il governo ad intervenire, 'per indurre una modifica delle suddette diciture, liberando così il ...

"Centro" - né con il Pd versione Pds né con Forza Italia a trazione leghista : No al Pd e no a Forza Italia. Si potrebbe riassumere in queste poche parole la necessità, ormai richiesta a gran voce da autorevoli opinionisti e commentatori, di ricostruire un "centro" politico nel nostro paese. Un centro dinamico e riformista, non statico o puramente geografico.Certo, la richiesta non parte da vecchi ex democristiani e da inguaribili nostalgici ma da intellettuali e opinionisti estranei a tutto ciò che è ...

Semplificazione Camera - Forza Italia fa approvare due ordini del giorno : I Parlamentari siciliani di Forza Italia hanno fatto approvare due importanti ordini del giorno al provvedimento del Governo sulla Semplificazione

Berlusconi : "Lega? Senza Forza Italia si suiciderebbe" : La campagna elettorale di Silvio Berlusconi si sta basando solo ed esclusivamente su attacchi all'esecutivo di Giuseppe Conte. Ogni suo intervento pubblico è finalizzato a criticare l'alleanza di governo Lega-M5S e l'intervista concessa oggi al Corriere della Sera non ha fatto eccezione. L'ex premier continua ad avere un'altissima considerazione politica di se stesso ed è convinto che la rottura dell'alleanza tra Forza Italia e Lega ...

#90Secondi - Pietro Senaldi : "Peggio di Macron c'è solo Forza Italia" : Nella sua rubrica il direttore di Libero stigmatizza la posizione di Forza Italia su Macron. "Anziché sostenere il governo italiano, sostiene Macron". Non è certo così che si risolleverà, dichiara Senaldi, che ripercorre la vicenda: la Francia ha richiamato l'ambasciatore a Roma (non succedeva dal 1

Matteo Salvini - il sondaggio della Lega : 'Da soli al 32 per cento - con Forza Italia al 25' : Non ci sarà il rilancio dell'alleanza tra Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni. Nonostante il revival per le elezioni in Abruzzo e nonostante gli appelli del leader di Forza Italia il ...

Berlusconi “pigliatutto” ma dentro Forza Italia adesso regna il malumore generale : dentro Forza Italia il malumore è generico su tutti gli esponenti, un Berlusconi “pigliatutto” che non piace a tutti La candidatura da capolista di Silvio Berlusconi alle elezioni europee mette in agitazione Forza Italia. Di più, si rischia una clamorosa rivolta interna. Secondo Il Tempo, il Cav capolista “per effetto della parità di genere penalizzerebbe i candidati maschi” e viceversa “sarebbero avvantaggiate ...

Sci alpino - Prima prova Discesa maschile Mondiali 2019 : Matthias Mayer è il più veloce su Reichelt e Kilde - gli italiani non Forzano : Dopo la beffa di ieri in supergigante, quando è uscito di scena mentre era saldamente al comando, Matthias Mayer ha deciso di rifarsi in Discesa e ha iniziato nel migliore dei modi in vista della gara che assegnerà le medaglie nella giornata di sabato. L’austriaco, infatti, ha sfogato la sua rabbia sulla pista Olympia dove si stanno disputando i Mondiali di sci alpino 2019 di Are e ha chiuso la Prima prova (disputata su un tracciato che ha ...

Sondaggio Fabrizio Masia - frena la Lega e crolla il M5s : attenzione a Pd e Forza Italia : Per la prima volta il governo perde quasi un punto percentuale nelle intenzioni di voto. Punto che viene invece guadagnato dalle opposizioni. A svelare i dati mai visti prima d'ora è Fabrizio Masia in diretta ad Agorà su Raitre. Nel Sondaggio eseguito per la trasmissione emerge che nell'ultima setti

Berlusconi : "Lega senza Forza Italia si suiciderebbe" : La campagna elettorale di Silvio Berlusconi si sta basando solo ed esclusivamente su attacchi all'esecutivo di Giuseppe Conte. Ogni suo intervento pubblico è finalizzato a criticare l'alleanza di governo Lega-M5S e l'intervista concessa oggi al Corriere della Sera non ha fatto eccezione. L'ex premier continua ad avere un'altissima considerazione politica di se stesso ed è convinto che la rottura dell'alleanza tra Forza Italia e Lega ...

Sondaggi Tecnè : l’asse gialloverde è ancora in crescita - bene Forza Italia - crolla il PD : Stando all’ultima rilevazione Sondaggistica effettuata dall’istituto di Sondaggi politici Tecnè, aggiornata al 4 febbraio 2019, emergerebbero le seguenti importanti novità che andremo ad analizzare. Premettiamo che il seguente Sondaggio è stato realizzato mediante mixed mode Cami-Cawi su un campione probabilistico e rappresentativo di 998 soggetti maggiorenni distribuiti su tutto il territorio nazionale, con un margine di errore pari al ± ...

Silvio Berlusconi - il dramma di Forza Italia in Veneto : chi lo scarica - il partito sparisce : Dopo la "cena delle sfide", dove ha lanciato nel varesotto, in una delle roccaforti del Carroccio, l' Opa sui ceti produttivi disorientati dalla manovra giallo-verde, è arrivato il turno della sortita nel Nordest, ex patria del "Forzaleghismo". Giorgia Meloni non intende fermarsi e, nel giro di poch