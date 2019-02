Mercato Milan | Saint-Maximin si avvicina | spunta il nome di Herrera RUMORS

Milan - Suso analizza il Mercato : lodi ad Higuain e su Piatek e Paquetà “frena” gli entusiasmi : Milan, Suso si appresta a vivere una seconda parte di stagione da grande protagonista con i rossoneri che puntano alla Champions senza mezzi termini Lo spagnolo Suso crede fermamente nelle possibilità del suo Milan in chiave Champions League. Il mancino rossonero ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello sport della stagione della sua squadra, con un focus su alcuni uomini tra i più chiacchierati: Gattuso, Piatek ed anche Higuain, ...

CalcioMercato Milan : proposto Brahimi ai rossoneri : Calciomercato Milan: proposto Brahimi ai rossoneri Data la mancanza di un esterno offensivo di qualità, il Milan ha impiegato il mese di Gennaio per trovare un giocatore adatto al ruolo. Tuttavia, l’impresa non è riuscita del tutto, nonostante i vari innesti che certamente hanno incrementato il livello della rosa. Proprio in questi giorni, alla dirigenza rossonera, è stato proposto un giocatore che fa al caso: il suo nome è Yacine ...

CalcioMercato Napoli - i dettagli della cessione di Hamsik al Dalian. E quel tentativo del Milan… : Le due società stanno definendo gli ultimi dettagli del trasferimento di Hamsik in Cina, che dovrebbe avvenire nel giro di poche settimane. Intanto spunta un retroscena relativo al Milan… L’avventura di Marek Hamsik con la maglia del Napoli si è praticamente conclusa, lo slovacco lascia il club azzurro dopo per trasferirsi al Dalian, società cinese che verserà diciotto milioni di euro più due di bonus nelle casse di De ...

CalcioMercato Napoli - Hamsik-Dalian : cifre e retroscena. E il Milan… : Retroscena Milan Spuntano alcuni retroscena sull'affare che porterà Hamsik in Cina: la proprietà del Dalian ha interessi anche nel mondo del cinema , probabile dunque che nell'accordo sia stato ...

CalcioMercato Milan : Calhanoglu 'bocciato' - per l'estate si pensa a Nicolas Pepe (RUMORS) : il Calciomercato invernale è appena terminato, ma le trattative non finiscono mai e Leonardo guarda già al futuro per migliorare ulteriormente la rosa del Milan e renderla competitiva per la possibile qualificazione alla prossima Champions League. I rossoneri sono stabili al quarto posto e a sole quattro lunghezze dai cugini nerazzurri ma devono guardarsi alle spalle dagli attacchi di Atalanta, Roma e Lazio che seguono a un solo punto di ...

CalcioMercato Milan : assalto a Depay - occhi anche su due talenti asiatici : Il Milan è in corsa per tutti gli obiettivi stagionali e dopo aver ottenuto il titolo di 'regina del mercato invernale', i rossoneri sono pronti ad affrontare al meglio questo finale di stagione. Questo periodo sarà anche importante per pianificare le strategie per il prossimo Calciomercato ed i rossoneri in tal senso si stanno già muovendo. Calciomercato: rossoneri all'assalto di Depay Secondo quanto riportato da 'MilanLive' i rossoneri tengono ...

Basket - l’Olimpia Milano non tornerà sul Mercato per sostituire Gudaitis. A breve attesi i rientri di Tarczewski e Nedovic : L’Olimpia Milano non tornerà sul mercato per sostituire Arturs Gudaitis che si è procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il lituano aveva dovuto abbandonare il campo durante il secondo quarto della sfida contro Gran Canaria in Eurolega e gli accertamenti effettuati ieri hanno purtroppo evidenziato un infortunio molto grave, la stagione del centro si è conclusa con anticipo (si parla di sei mesi di ...

CalcioMercato Milan : rossoneri al top in Europa. Hanno investito più di tutti : Calciomercato Milan: rossoneri al top in Europa. Hanno investito più di tutti Ad ottobre era stato già chiuso da Leonardo e Maldini l’accordo con il Flamengo per acquisire le prestazioni, a titolo definitivo, del giovane Lucas Paquetà già per gennaio: 35 milioni più bonus il costo del cartellino. Lo scorso 20 Gennaio, dopo l’addio prematuro di Higuain approdato al Chelsea alla corte di Maurizio Sarri, il Milan ha acquistato dal ...

Gattuso - Milan più forte dopo il Mercato : ANSA, - MilanO, 2 FEB - dopo il mercato di gennaio "il Milan è più forte". Non ha dubbi Rino Gattuso, che è confortato anche dal fatto che "rientreranno giocatori come Biglia e Caldara, mai avuti per ...

Roma-Milan - Gattuso : “Dopo il Mercato siamo più forti” : ROMA MILAN, Gattuso in conferenza stampa – Il suo Milan, parola del tecnico, è più forte di quello di un mese fa. La sessione di mercato ha consegnato a mister Gattuso una squadra a sua detta migliore di quella precedente, che ha fatto vedere buone cose nell’ultima di campionato contro il Napoli e cose eccezionali […] L'articolo Roma-Milan, Gattuso: “Dopo il mercato siamo più forti” proviene da Serie A News Calcio - ...

Champions a tutti i costi : sul Mercato nessuno ha speso più del Milan : Come si legge sulla Gazzetta dello Sport in edicola oggi, in Europa i rossoneri precedono il PSG, 45 milioni per Paredes dallo Zenit,, Bournemouth, 35 milioni per Solanke e Mepham,, Newcastle, 24 ...

Milan super - Inter ok - Juve da 5 : il "pagellone" di calcioMercato : Milan sì, Inter ni, Juventus no. È in estrema sintesi il giudizio che si può dare alle tre sorelle del calcio italiano ora che è finalmente terminato il mercato di riparazione. Come da tradizione, la ...

CALCIOMercato MILAN/ Ultime notizie - Perinetti : avevamo sentito il Napoli per Piatek - poi con i rossoneri... : CALCIOMERCATO MILAN, Ultime notizie. Perinetti , Genoa, conferma i contatti con il Napoli per Piatek, volato poi a MILANo in questa finestra di gennaio.

CalcioMercato Milan - via alle operazioni del mercato estivo : Saint-Maximin primo obiettivo : Il Calciomercato invernale si è concluso ed il Milan è in piena corsa per gli obiettivi stagionali, essendo approdato alle semifinali di Coppa Italia ed occupando la quarta posizione in campionato. Questa finestra di mercato ha regalato al tecnico Gennaro Gattuso un rinforzo importantissimo, il polacco Piatek, che già si è reso protagonista di una partita straordinaria contro il Napoli, siglando una doppietta. Per la prossima finestra di mercato ...