Tav | più costi che benefici per 7 miliardi L’analisi del gruppo Ponti alla Francia 

Cinque podi della Comense Ma Tavola è la più brava : oro : Oro con Alessandra Tavola; argento con Lea Zoni e Virginia Doneda; bronzo con Elena Varisco e Sara Marzari. La Comense Scherma si è fatta onore, soprattutto al femminile, nella seconda prova del ...

Roma-Milan - Gattuso : “Buona partita - ma ai punti meriTavano di più loro” : Roma-Milan 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha parlato del pareggio ottenuto contro la Roma: “Secondo me abbiamo fatto una buona partita, Piatek ha fatto reparto da solo. Ai punti meritava qualcosa in più la Roma, è stata una bella partita e loro sono […] L'articolo Roma-Milan, Gattuso: “Buona partita, ma ai punti meritavano di più loro” proviene ...

Roma-Milan - Gattuso in tutta sincerità : “meriTavano qualcosa in più loro” : Roma-Milan, Gattuso ha parlato dell’incontro pareggiato all’Olimpico dai rossoneri nonostante l’iniziale vantaggio di Piatek Gennaro Gattuso, dopo il pareggio del suo Milan in casa della Roma, si è presentato ai microfoni di Skysport per commentare la gara. Soddisfatto sì, ma il tecnico rossonero sa bene che la sua squadra avrebbe dovuto fare di più nel primo tempo dell’incontro: “Nel primo tempo la Roma non ...

Tav - Salvini : Di Maio? Io non litigo ma è più utile finire l'opera : "Io non litigo con nessuno" ma "se qualcuno ha scavato 25 chilometri di galleria è più utile finirla o lasciarla così? Per capirlo non serve una laurea al Politecnico". Lo ha detto il vice premier e ...

Alta tensione nel governo sulla Tav. Di Maio attacca : 'Non si fa - discorso chiuso'. Più cauto Salvini : 'Troveremo un accordo' : Dall'analisi costi-benefici emergerebbe un saldo fortemente negativo. Categorico il vocepremier pentastellato: 'finché ci siamo noi al governo non si fa'. Più duro Di Battista che si rivolge a Salvini:...

Tav - Salvini a Chiomonte : «Va fatta». Scontro con M5S - Di Maio : «Più utile metro Torino» : «Se tornare indietro costa come andare avanti, io sono per andare avanti». Lo ha detto chiaro e tondo il ministro Matteo Salvini al suo arrivo nel cantiere Tav di Chiomonte dove in...

Tav - Luigi Di Maio non va al cantiere di Chiomonte : “Soldi vanno spesi per opere più urgenti” : Lega e M5S restano divisi sulla Torino-Lione. Mentre Salvini è atteso oggi al cantiere Tav di Chiomonte, Di Maio ha fatto sapere che non lo visiterà: "La spesa del Tav può essere benissimo dirottata sulla metropolitana di Torino o sull'autostrada Asti-Cuneo. Lasciamo i soldi a quel territorio ma investiamoli per cose prioritarie"Continua a leggere

Tav - Salvini : 'L'Italia ha bisogno di viaggiare di più' : "L'Italia ha bisogno di viaggiare di più, ha bisogno di opere": lo ha detto Matteo Salvini alla festa della Lega di Spirano, in provincia di Bergamo, spiegando che sarà a Chiomonte al cantiere della ...

"Cantieri veloci" e visita alla Tav - Salvini accelera sul dossier grandi opere. M5s sempre più in difficoltà : Potrebbero arrampicarsi lungo la recinzione, urlare e cercare di avvicinarsi il più possibile. Il sistema di sicurezza a Chiomonte, sui luoghi dei cantieri dell'Alta velocità Torino-Lione, è al massimo grado. I No-Tav sono pronti ad accogliere il ministro dell'Interno che arriverà venerdì mattina: "Abbiamo una sorpresa per Matteo Salvini, che credo non sarà tale per lui", annuncia il leader storico dei ...

Tav - spaccatura sempre più netta. Lega : costa 24 mld non farlo. Toninelli : io ho i dati veri : La Lega ribadisce il proprio 'sì' alla Tav. 'I nostri numeri a favore dell'opera sono incontrovertibili' spiega il vice ministro all'Economia Garavaglia. Il ministro delle Infrastrutture: 'prima di tutto parlano i numeri'. L'appello del presidente della regione Chiamparino: 'Decidete e fatelo presto'

La Brexit toglierà dalle Tavole dei britannici i cibi più importanti per il benessere? : Finora erano state esaminate tutte le conseguenze possibili, fuorché quelle per la salute. Ma la Brexit , a partire dal 29 marzo prossimo, rischia di segnare uno spartiacque anche per le condizioni ...