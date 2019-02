Tav | non sia l' ennesima occasione per fare propaganda

Papa Francesco ad Abu Dhabi - sTavolta la notizia non sono i discorsi ma un documento : Per una volta l’evento più importante di un viaggio Papale non sono i discorsi del pontefice, ma i fogli di un documento che apre nuovi orizzonti nei rapporti tra cristiani e musulmani. Non è redatto nello stile della diplomazia internazionale, quando si fissano punti di comune interesse: un po’ come nella dichiarazione congiunta sottoscritta all’Avana nel 2016 da Francesco e Kirill a nome della Chiesa cattolica e del Patriarcato di tutte le ...

Tav - Salvini : 'Bizzarro che Parigi veda l'analisi costi-benefici e io no' - Di Maio : 'Non l'ho letta neanche io' : "Perché dei numeri che riguardano il futuro degli Italiani sono conosciuti prima a Parigi che a Roma? Io non cambio idea, l'Italia sulle grandi opere pubbliche deve andare avanti, non bloccare e ...

Tav - Salvini : “Querelo chi parla di scambio col M5s con voto in Senato. Analisi costi-benefici? Non ne so nulla” : “Querelo chi parla di uno scambio col M5s con il voto in Senato”. A dirlo, da Terni, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini. “Sono pratiche che fanno parte della vecchia politica, non c’è nessuno scambio” ha replicato il vicepresidente del Consiglio all’ipotesi che il Movimento 5 stelle fermi l’autorizzazione a procedere, a Palazzo Madama, sul caso Diciotti, in cambio del sì al Tav. L'articolo ...

Se Salvini vuole far cadere il governo sulla Tav - per noi non è un problema - la dichiarazione 5 stelle : La questione TAV sempre al centro del dibattito, adesso la dichiarazione 5 stelle portata da Stefano Buffagni “Se la Lega crede sia opportuno far cadere il governo per la Tav per noi non è un problema. A noi interessa fare le opere che migliorano la vita quotidiana dei cittadini, come la Asti-Cuneo, la Roma-Pescara, i collegamenti ferroviari per Matera e le autostrade digitali per le quali abbiamo appena semplificato gli iter ...

Tav - Di Maio : "Salvini stia tranquillo - anche io non ho ancora letto il dossier" : 'Il collega vicepremier stia tranquillo, anche io non ho ancora letto il dossier'. Luigi Di Maio commenta così il malumore di Matteo Salvini per non aver ricevuto l'analisi costi-benefici sull'alta ...

Salini - Fi - : "Se non fa Tav - Italia perde 1 - 8 mld di fondi Ue" : Se l'Italia sceglierà di non realizzare la Tav Torino-Lione, 'perderà circa 1,8 mld di euro di fondi Ue, tra quelli già ricevuti nel settennato in corso dell'Mff, il bilancio pluriennale dell'Unione, ...

Tav - Martina : "Governo non è in grado di gestire queste scelte - vadano a casa" : Le reazioni politiche dalla Sala Stampa di Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Tav - M5s vs Salvini. Di Battista : “Lega insiste? Torni da Berlusconi e non rompa i coglioni” : Di Battista attacca Salvini: “Lega insiste? Torni da Berlusconi e non rompa i coglioni” Dopo le dichiarazioni di Matteo Salvini, che ieri aveva riacceso le tensioni nel governo ribadendo il… L'articolo Tav, M5s vs Salvini. Di Battista: “Lega insiste? Torni da Berlusconi e non rompa i coglioni” proviene da Essere-Informati.it.

"Non so nulla" - "Stai tranquillo". Gelo Salvini-Di Maio sulla Tav : Matteo Salvini manda un messaggio chiaro ai Cinque Stelle sulla Tav. Il ministero delle Infrastrutture infatti cerca lo strappo e lo fa con un gesto forte: l'invio dell'analisi costi benefici ai francesi senza comunicarlo al vicepremier. E proprio su questo punto il titolare degli Interni ha risposto immediatamente alla provocazione pentastellata: "Io, da vicepresidente del Consiglio che rappresenta gli italiani non ho l"esame costi-benefici ...

Tav - Toninelli : "Perfetta sintonia"Ma la Lega : "Non sappiamo nulla" : L'analisi costi benefici sul Tav Torino-Lione "viene preliminarmente condivisa con gli interlocutori diretti rispetto al progetto, che e' regolato da un trattato internazionale, ossia Francia in prima battuta e Commissione Ue subito dopo". Lo precisano Fonti Mit Segui su affaritaliani.it