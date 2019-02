Lazio | Inzaghi | «Per la Champions temo Milan e Atalanta Calendario? Ci adattiamo»

Serie A - Frosinone-Lazio 0-1 : zampata di Caicedo - Inzaghi è quinto : FROSINONE - Successo sofferto ma pesantissimo per la Lazio , che passa a Frosinone , 0-1, e torna così a sorridere in campionato dopo tre giornate di astinenza, pari casalingo col Toro e sconfitte ...

Frosinone-Lazio 0-1 : decide Caicedo - Inzaghi aggancia la Roma : LEGGI LA CRONACA LE FORMAZIONI: FROSINONE, 3-5-2,: Sportiello; Salamon, Capuano, Krajnc; Zampano, Chibsah, Viviani, Valzania, Beghetto; Ciano, Pinamonti. LAZIO, 3-5-2,: Strakosha; Bastos, Acerbi, ...

Frosinone-Lazio - dalle 19.00 La Diretta Inzaghi non ammette distrazioni : Frosinone e Lazio aprono l'ormai non inconsueto programma del lunedì nel nostro campionato, e si sfidano allo stadio Benito Stirpe in un match importantissimo per tutte e due le formazioni: i ciociari ...

Inzaghi : «Torniamo a vincere in campionato. A Frosinone serve la vera Lazio» : ROMA - "Contro il Frosinone serve una partita importante, da vera Lazio." Simone Inzaghi , in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro i ciociari, sprona i suoi a non ...

Lazio - Inzaghi : 'La nostra forza è il gruppo. Romulo sarà convocato' : Vuole tornare alla vittoria in campionato, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della trasferta di Frosinone, ha parlato in conferenza stampa. Tanti i temi affrontati dall'allenatore: ...

Inter-Lazio - la pazza esultanza di Simone Inzaghi in tribuna : IL VIDEO : La Lazio espugna San Siro ai rigori dopo l'1-1 dei tempi supplementari e si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, dove affronterà il Milan. Simone Inzaghi, allontanato da Abisso per proteste ...

Inter-Lazio - Inzaghi : “Senza Handanovic l’avremmo vinta prima” : Inter-Lazio 4-5 DCR LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto in conferenza stampa, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato della vittoria ai calci di rigore contro l’Inter in Coppa Italia: “Ai ragazzi avevo chiesto una partita di personalità e l’hanno fatta. Se non avessimo trovato questo Handanovic avremmo vinto prima. Quel rigore al 120′ ha […] L'articolo Inter-Lazio, Inzaghi: “Senza Handanovic ...