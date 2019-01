Cgil | Landini nuovo segretario Nella notte l' accordo Colla vice

Maurizio Landini sarà il nuovo segretario generale della Cgil e Vincenzo Colla sarà il suo vice - scrive Repubblica : Maurizio Landini sarà il nuovo segretario generale della Cgil, Vincenzo Colla sarà il vicesegretario, scrive Repubblica: Landini e Colla erano i due principali candidati alla segreteria del sindacato, ma hanno trovato un accordo per presentarsi insieme. La decisione è stata

Cgil - Camusso lascia la guida : sindacato unito. Ma ora è sfida Landini-Colla per la segreteria : La Cgil apre il XVIII congresso nazionale e una nuova fase con un nuovo leader. Susanna Camusso lascia la guida del sindacato dopo il limite dei due mandati e otto anni come segretaria generale. ...

Cgil verso la conta finale. Nessun accordo fra Landini e Colla : decisive le ultime 24 ore : Nel giorno dell'appello per l'unità sindacale tra Cgil, Cisl e Uil dal palco del congresso Cgil di Bari, Susanna Camusso si confronta con la più lacerante divisione interna al suo sindacato. L'apertura dell'assise nazionale ha segnato un solco ancora più profondo tra le due "squadre" cgielline: quella che si riconosce in Maurizio Landini, indicato dall'attuale segreteria come futuro segretario generale, e l'altra, sindacato ...

Vincenzo Colla è l'anti-Landini nella corsa Cgil - ma resta aperta l'ipotesi di un'intesa precongressuale : In Cgil comincia la conta all'ultimo voto sulla successione a Susanna Camusso. Vincenzo Colla ha deciso di uscire allo scoperto e, dopo aver annunciato la sua "disponibilità alla candidatura a segretario generale", ha presentato la sua idea di sindacato e le priorità progettuali con cui emendare il documento unitario da discutere al congresso. Europa, innovazione, contrattazione che includa anche i precari, nuovo protagonismo del ...

Vincenzo Colla (Cgil) : “Parte del sindacato non si riconosce in Landini. Io candidato? A tempo debito" : Il segretario confederale aggiunge: "Sì alle grandi opere, senza il valico perdiamo il porto di Genova"