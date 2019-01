Torino-Inter: Spalletti e i dubbi amletici sul centrocampo nerazzurro

lanotiziasportiva

(Di martedì 22 gennaio 2019) Nel secondo posticipo della ventunesima giornata della Serie A TIM 2018-2019, allo stadio “Olimpico Grande”, si sfidanoedNel, rispetto alla partita contro i giallorossi, tornano Izzo, al centro della difesa e Meité, al centro della mediana. Da valutare l’eventuale inserimento di Zaza, altrimenti spazio nuovamente a Parigini. In casaconferma in arrivo per D’Ambrosio, sulla fascia destra di difesa e Perisic, a sinistra dei 3 alle spalle di Icardi. Possibile ritorno dal 1′ per Nainggolan, al posto di Joao Mario.L’cerca il rilancio dopo lo stop contro il Sassuolo mentre i granata in casa vogliono confermare la buona prova fatta contro la Roma cercando però di portare a casa punti in questa occasione.QuiDopo la sconfitta dell’Olimpico i granata hanno un’altro impegno ostico. Nell’undici di partenza Mazzarri può riabbracciare Izzo che ...