Sardegna, il padre della bimba scomparsa: 'Ho bruciato il corpo ma non l'ho uccisa'

(Di martedì 22 gennaio 2019)Ci sono solo due certezze, purtroppo. La prima è che Esperanza, larom di soli 20 mesida Cagliari lo scorso 23 dicembre, è morta. La seconda è che il suo corpicino non è stato ancora ritrovato.sua sparizione – per la cronaca - sono accusati i suoi genitori: Slavko Seferovic e la moglie Dragana Ahmetovic, entrambi di 28 anni. I due si trovano nel carcere di Uta e da giorni, vengono sentiti ininterrottamente dagli inquirenti. E le versioni da loro date sono quasi sempre diverse. L'ufficiale sarebbe quella secondo la quale ilSlavko dichiara che “la bambina sarebbe morta a causa di un soffocamento mentre mangiava – si legge nelle carte – provocato dall’ingerimento di un boccone”. Versione ripetuta più volte ma anche modificata di fronte al giudice per le indagini preliminari, Massimo Poddighe, che per ore ha interrogato il 28 enne. L’uomo – difeso ...