Ramsey-Juventus | si chiude a gennaio | ecco perchè!

Calciomercato Juventus - Ramsey subito : nuovi contatti : Il capo area sport dei bianconeri vuole completare il centrocampo di Allegri e mettere Ramsey subito a disposizione del tecnico per avere una preziosa freccia in più per l'assalto soprattutto alla ...

Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus non molla la pista che porterebbe all'arrivo di Aaron Ramsey già dall'imminente sessione di mercato invernale. Come noto, il giocatore ha già firmato il suo nuovo contratto con i bianconeri, il quale lo legherà alla Juventus per le prossime cinque stagioni. 6,5 milioni

Ramsey-Juventus - si riapre per gennaio : ecco il nuovo retroscena : RAMSEY JUVENTUS- Come riportato dai colleghi della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus non avrebbe abbandonato in maniera definitiva la pista che porterebbe ad Aaron Ramsey. L’attuale centrocampista dell’Arsenal, potrebbe vestire bianconero già dalle prossime settimane, ma tutto dipendere dall’asse di mercato sulla Barcellona-Londra. Come noto, il centrocampista gallese ha già firmato il suo nuovo contratto ...

Juventus Ramsey- Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, Aaron Ramsey ha messo nero su bianco il suo passaggio in maglia bianconera. Un trasferimento che verrà concretizzato a cavallo della prossima estate, del quale, ora come ora, è atteso solamente l'annuncio ufficiale. Come riportato dal noto giornalista esperto di mercato, il centrocampista ha firmato il

Juventus - dopo Ramsey il terzino : rotta su Emerson Palmieri : TORINO - Incroci interessanti, anzi stuzzicanti. E pure coinvolgenti se si pensa che più società potrebbero partecipare al gioco di incastri. La Juventus è onnipresente, in prima fila ogni volta in ...

Juventus : Ramsey a gennaio è difficile - ma Paratici proverà a convincere l'Arsenal : Ramsey alla Juventus già a gennaio? La caccia è partita e sono momenti molto caldi per una trattativa di mercato che comunque porterà il giocatore a Torino. Secondo Tuttosport Fabio Paratici vorrebbe anticipare l’approdo alla corte di Allegri del gallese e oggi potrebbe essere un giorno decisivo. In programma c’è infatti un incontro tra il dirigente e l’agente del calciatore, per prima cosa verrà ratificato l’accordo per giugno, su cui c'è ...

RAMSEY JUVENTUS- Come riportato dai colleghi di "Sky Sport", la Juventus avrebbe gettato la spugna per anticipare l'arrivo di Aaron Ramsey in bianconero già dal mese di gennaio. Operazione troppo complicata, sia per le tempistiche, sia per le eccessive richieste da parte dell'Arsenal. 20 milioni la richiesta dei Gunners, la Juventus sarebbe disposta a mettere

Calciomercato Juventus - spunta il nuovo terzino sinistro : novità Ramsey : Calciomercato Juventus- La Juventus continua a lavorare attentamente anche in vista dell’attuale sessione di mercato invernale. Fabio Paratici starebbe valutando attentamente l’opportunità di mettere le mani su un nuovo terzino sinistro. Un modo per valutare attentamente la situazione Spinazzola e il futuro capitolo Alex Sandro. Come evidenziato dall’odierna edizione del “Corriere dello Sport”, la Juventus ...

Juventus - lavori in corso per il trasferimento di Ramsey a gennaio : La Juventus ha ripreso l'attività agonistica in campo e sul mercato. Sabato ha giocato l'ottavo di Coppa Italia contro il Bologna vincendo per 2-0 e domani a Gedda si svolgerà la finale di Supercoppa italiana contro il Milan. Per quanto riguarda la sessione invernale, la dirigenza bianconera muovendosi per tempo ha convinto Aaron Ramsey a scegliere Torino. Il centrocampista domenica ha svolto a Londra la prima parte delle visite mediche e a ...

Ramsey-Juventus - venerdì la firma : si tratta su gennaio : TORINO - Il contratto è pronto, manca soltanto la firma, che probabilmente sarà apposta venerdì da Aaron Ramsey, il 28enne centrocampista gallese destinato a diventare il primo rinforzo della Juventus ...

Calciomercato Juventus : Ramsey venerdì firmerà - sondaggio per Emerson Palmieri (RUMORS) : La Juventus batte il primo colpo di Calciomercato: Ramsey sarà bianconero. Il gallese, secondo la prima pagina di Tuttosport oggi in edicola, venerdì firmerà il contratto che lo legherà a campioni d’Italia ma Paratici proverà a strapparlo all’Arsenal già a gennaio. L’arrivo del gallese è solo uno degli affari del club piemontese, visto che sono diverse le trattative di Calciomercato della Juventus. Juventus: Ramsey è il primo colpo di ...

JUVENTUS RAMSEY, i bianconeri tentano il tutto per tutto- Aaron Ramsey sarà un giocatore della Juventus. Questo avverrà al cento per cento, da decifrare ora se lo diventerà subito o tra qualche mese, alla scadenza del contratto con l'Arsenal. I piani dei bianconeri sono cambiati in corso d'opera: quando è nata la trattativa l'idea era

Juventus - Ramsey avrebbe già svolto la prima parte delle visite mediche (RUMORS) : La Juventus è sempre proiettata al futuro ed avrebbe già piazzato un colpo per l'estate 2019. Infatti, da giorni in ottica bianconera si parla di un possibile arrivo a costo zero di Aaron Ramsey. La Juventus si è mossa in largo anticipo per arrivare al gallese e lo avrebbe convinto ad accettare il progetto. Paratici si sarebbe assicurato il si di Ramsey battendo la concorrenza di Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Orma il passaggio del ...

Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su Aaron Ramsey fin da subito. Un affondo totale che potrebbe portare il centrocampista gallese alla corte di Allegri già dalle prossime settimane. L'Arsenal chiede circa 25 milioni di euro per liberare subito il suo centrocampista, la