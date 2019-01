BMW e Mercedes | la compatta nascerà in sinergia

Tesla : la Model 3 sbarca in Europa - sfiderà BMW - Audi e Mercedes Benz : Oggi Bloomberg riporta la notizia che il gruppo guidato da Elon Musk ha ottenuto il via libera dalla Rdw, l'autorità dei trasporti olandese, alla commercializzazione della Model 3.

BMW e Mercedes - Possibile accordo per le compatte del futuro : Dopo più di un secolo di rivalità, la BMW e la Mercedes -Benz potrebbero presto sviluppare insieme una nuova famiglia di automobili compatte . La clamorosa partnership, diffusa come indiscrezione dall'Handelsblatt, porterebbe le due aziende a creare una piattaforma comune sulla quale basare le eredi della BMW Serie 1, della Mercedes -Benz Classe A e delle derivate (Serie 2, Classe B, CLA e GLA).Piattaforma condivisa non prima del 2025. Il ...

MERCEDES E BMW INSIEME/ Per la mobilità - ma forse anche per elettrico e guida autonoma : Bmw e MERCEDES sono pronte a unire gli sforzi per far fronte alle trasformazioni della mobilità, ma forse anche per l'auto elettrica e la guida autonoma