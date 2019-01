Tennis | sorpresa Federer | “giocherò il Roland Garros”

sportfair

(Di domenica 20 gennaio 2019), Rogerha dichiarato di voler giocare alGarros dopo due anni di assenza dallo Slam sulla terra rossa Rogerè stato eliminato oggi dagli Australian Open per mano di Tsitsipas al termine di una gara molto equilibrata. Al termine dell’incontro il campione svizzero è parso decisamente arrabbiato, ma ha dato una notizia importante in merito al proprio futuro.ha infatti annunciato che giocherà alGarros, contrariamente a quanto avvenuto nelle ultime annate. “Sono in una fase in cui ho voglia di concedermi qualcosa in più. Ho anche la sensazione che non mi serva una pausa così lunga, quindi andrò a giocare a Parigi“, ha dichiarato lo svizzero in conferenza stampa per la gioia degli organizzatori dello Slam francese.L'articolo: “giocherò ilGarros” ...