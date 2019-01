Mail bombing alla Guardia Costiera italiana per salvare 100 migranti a largo della Libia

fanpage

: RT @BaobabExp: +++MAIL BOMBING ALLA GUARDIA COSTIERA ITALIANA: INTERVENITE ORA+++ Non possiamo guardare 100 persone morire in diretta. @gua… - maldinapoli : RT @BaobabExp: +++MAIL BOMBING ALLA GUARDIA COSTIERA ITALIANA: INTERVENITE ORA+++ Non possiamo guardare 100 persone morire in diretta. @gua… - olimp2 : RT @BaobabExp: +++MAIL BOMBING ALLA GUARDIA COSTIERA ITALIANA: INTERVENITE ORA+++ Non possiamo guardare 100 persone morire in diretta. @gua… - ruiciccio : RT @BaobabExp: +++MAIL BOMBING ALLA GUARDIA COSTIERA ITALIANA: INTERVENITE ORA+++ Non possiamo guardare 100 persone morire in diretta. @gua… -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Circola in queste ore sui social un appello a "bombardare" di e-laaffinché intervenga subito per trarre in salvo centonaufragati al