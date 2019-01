Spoiler C' è posta per te | ragazza lesbica rifiutata dalla famiglia | pianto in tv VIDEO

C'è posta per te - Spoiler del 19 gennaio : rifiutata perché gay - porta i genitori da Maria : Una nuova puntata di C'è posta per te attende i telespettatori sabato 19 gennaio 2019 a partire dalle 21,20 su Canale 5. Stando alle anticipazioni, si preannuncia più emozionante del solito. Secondo alcune clip che preannunciano ciò che vedremo in onda infatti, si viene a sapere che nello studio di Maria De Filippi farà il suo ingresso una giovane ragazza, la quale convocherà i genitori che l'hanno rifiutata dopo la scoperta del suo legame ...

Spoiler C’è posta per te : la figlia vuole sposare una donna - i genitori sono contrari : C’è posta per te è iniziato solamente da una settimana, ma sta facendo molto discutere. Dopo il signor Tito che lo scorso sabato ha chiuso la busta alla mamma ottantottenne e alla figlia Sara, nel prossimo appuntamento arriverà sul piccolo schermo un argomento che viene trattato come un tabù: l’amore tra due persone dello stesso sesso. Lei ama una lei: i genitori non l’accettano Attraverso le anticipazioni postate sul canale Twitter ufficiale di ...