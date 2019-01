Tabellone Australian Open femminile 2019 | risultati e accoppiamenti in tempo reale Sul

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Federer e Nadal agli ottavi - Seppi e Fabbiano ko : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 ottavi DI ...

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : Maria Sharapova di carattere sconfigge Caroline Wozniacki. La danese costretta ad abdicare : Quinta giornata in questi Australian Open 2019 di tennis e primi risultati in arrivo. Nel tabellone femminile, il confronto tra la campionessa del 2018 Caroline Wozniacki (n.3 del mondo) e la russa Maria Sharapova (n.30 WTA) era senza dubbio tra gli incontri più attesi. Le due “belle” del tennis mondiale si sono affrontate all Rod Laver Arena a Melbourne e lo spettacolo non è mancato. Ha prevalso la trionfatrice del 2008, con il ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanzano Djokovic - Zverev e Fognini : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 TERZO ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Camila Giorgi affronterà Karolina Pliskova : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 3° ...

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : avanti Serena e Venus Williams. Brivido Halep : va sotto di un break nel terzo - ma rimonta e passa : Con la quarta giornata degli Australian Open arriva anche il completamento dei match di secondo turno femminile: la parte alta del tabellone che va ad allinearsi a quella bassa con la certezza di regalare diverse partite di elevato livello. Corre un grande rischio, per la seconda volta, Simona Halep: la rumena, numero uno del mondo, va in diverse occasioni vicina a chiudere la partita contro l’americana Sofia Kenin in due set, senza ...

Australian Open 2019 - Tabellone maschile : Djokovic piega Tsonga - Zverev soffre ma vince - Thiem ko : Quarta giornata di questi Australian Open 2019 di tennis che va in archivio, andando a completare il quadro dei qualificati al terzo turno del tabellone maschile e femminile. Si sono tenuti i match della parte alta del main draw e i protagonisti tra gli uomini non sono certo mancati. C’era grande attesa per il confronto tra il n.1 del mondo Novak Djokovic e il francese Jo-Wilfried Tsonga (n.177 del ranking). Il transalpino, reduce da uno ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Camila Giorgi affronterà Karolina Pliskova : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 3° ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanzano Nadal - Seppi e Federer : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 TERZO ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanzano Sharapova - Kerber e Wozniacki : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 3° ...

Australian Open 2019 - Tabellone femminile : bene Garcia e Kerber - che sfida Sharapova-Wozniacki! : Soltanto tre dei sedici match del secondo turno della parte bassa del tabellone femminile degli Australian Open di tennis, andati in scena oggi, si sono conclusi al terzo set: diverse sfide sono state a senso unico, ma ora per il terzo turno sono all’orizzonte grandi sfide a Melbourne. Andiamo a scoprire tutti i risultati. La ceca Petra Kvitova supera rapidamente la romena Irina Begu ed ora affronterà l’elvetica Belinda Bencic, ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanzano Sharapova - Kerber e Wozniacki : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 3° ...

Tabellone Australian Open femminile 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanzano Kerber e Wozniacki : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare femminile parte lunedì 14 e si conclude sabato 26 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone MASCHILE DEGLI Australian Open 2019 3° ...

Australian Open 2019 - Tabellone maschile : Federer e Nadal avanti senza problemi - Tiafoe sorprende Anderson. Promossi gli altri big : Cominciano a saltare le teste di serie importanti nel tabellone maschile degli Australian Open 2019, anche se, per il momento, i due grandi attesi della parte bassa non falliscono i loro appuntamenti. Roger Federer, impegnato contro il talentuoso britannico Daniel Evans, ha impiegato due ore e mezza per batterlo col punteggio di 7-6(5) 7-6(3) 6-3. Lo svizzero, ora, affronterà non Gael Monfils, testa di serie numero 30, ma Taylor Fritz, che ha ...

Australian Open 2019 - Tabellone maschile : Federer e Nadal avanti senza problemi - Tiafoe sorprende Anderson. Promossi gli altri big : Cominciano a saltare le teste di serie importanti nel tabellone maschile degli Australian Open 2019, anche se, per il momento, i due grandi attesi della parte bassa non falliscono i loro appuntamenti. Roger Federer, impegnato contro il talentuoso britannico Daniel Evans, ha impiegato due ore e mezza per batterlo col punteggio di 7-6(5) 7-6(3) 6-3. Lo svizzero, ora, affronterà non Gael Monfils, testa di serie numero 30, ma Taylor Fritz, che ha ...