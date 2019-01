Inter | trattativa avviata con il Cagliari per avere Barella in estate RUMORS

Inter - partita la trattativa per il riscatto di Politano (RUMORS) : Uno degli acquisti della scorsa estate che hanno fatto maggiormente la differenza in casa Inter è stato sicuramente l'esterno, Matteo Politano. Il giocatore è arrivato in prestito oneroso da cinque milioni di euro (pagato con il cartellino di Odgaard) con diritto di riscatto fissato a venti milioni di euro. Un riscatto che, però, sembra essere scontato visto che la società nerazzurra non vuole ripetere quanto successo lo scorso anno con Joao ...

Calciomercato Inter – Secondo quanto riportato dal Mirror, il capitano del Manchester United, Antonio Valencia, potrebbe lasciare i Red Devils in estate in quanto i suoi agenti avrebbero avviato una trattativa con l'Inter. Il contratto dell'ecuadoriano è in scadenza tra sei mesi e i Red Devils non sarebbero intenzionati a rinnovarlo. Il club inglese ha

Inter - trattativa in corso per un portiere : L' Inter accelera per Brazao . Secondo Il Corriere dello Sport , il club nerazzurro vuole chiudere la trattativa con il Cruzeiro in tempi brevi, per anticipare la concorrenza. Contatti in corso con il Chievo , club in cui il calciatore sarà parcheggiato per ...

Inter Robben – La notizia di queste ultime ore sta scaldando tutto il popolo neroazzurro. Robben potrebbe diventare un giocatore neroazzurro: il motivo? Le sue parole nell'ultima conferenza stampa hanno fatto esaltare tutti gli esperti di mercato. L'esterno olandese a fine stagione lascerà il Bayern Monaco dopo dieci anni ricchi di successi e premi (sono 19

Inter - dopo Godin idea Robben : trattativa avviata ma senza conferme ufficiali : La notizia più importante di questi primi giorni di mercato è rappresentata dal colpo messo a segno dall'Inter in vista della prossima estate. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il centrale uruguaiano, Diego Godin. Il giocatore è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno e non rinnoverà, arrivano quindi a parametro zero. Godin andrà a sostituire Joao Miranda, scontento dell'impiego che gli è stato riservato in questa prima ...

Calciomercato Inter – Se allo stato attuale i pali dell'Inter sono blindati da Samir Handanovic, lo stesso non si può dire per il futuro. La carta d'identità dell'estremo difensore sloveno segna ormai 34 anni e così il club nerazzurro è costretto a guardarsi intorno. È questo sembra che stia facendo. A detta di Sky Sport,

Inter - continua la trattativa per il rinnovo di Mauro Icardi : In casa Inter continua a tener banco il caso Mauro Icardi. La volontà della società nerazzurra sarebbe quella di premiare il centravanti argentino per le prestazioni fornite negli ultimi mesi ma le parole della moglie e agente, Wanda Nara, non hanno facilitato la cosa. C'è ancora distanza tra domanda ed offerta ma alla fine la sensazione è che si andrà verso la fumata bianca visto che Maurito ha sempre dimostrato il proprio attaccamento a questi ...

L'informativa al Senato del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo la trattativa tra il governo e la Commissione europea. La diretta.

Calciomercato Inter - tripla trattativa col Flamengo : Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter potrebbe sedersi al tavolo delle trattative con il Flamengo per la cessione di due suoi calciatori. Il club brasiliano, infatti sarebbe disposto a offrire 22 milioni di euro per l’acquisto di Gabigol e in più vorrebbe provare a capire quali sarebbero i margini per tesserare anche Joao Miranda. L’operazione Gabigol-Flamengo Interessa molto ai nerazzurri, che ...

Inter - Icardi pronto al rinnovo : la moglie Wanda Nara segue la trattativa (RUMORS) : Dopo l'amarezza dell'esclusione dalla Champions, per i tifosi dell'Inter potrebbe arrivare invece una buona notizia: Mauro Icardi sembrerebbe essere vicino al rinnovo contrattuale. La trattava, secondo quanto si apprende dalla società milanese, si starebbe svolgendo in un clima di tranquillità e serenità, senza ansia e fretta. Nonostante questo, quando nelle scorse settimane si è diffusa una voce riguardo ad un possibile Interessamento del Real ...

Governo - ecco numeri e date dei due mesi di trattativa Interna che hanno ridotto il deficit : Con queste parole Salvini smentisce l'ipotesi di dimissioni del ministro dell'Economia Tria a seguito di divergenze sulla gestione della legge di Bilancio. In serata arriva il primo via libera alla ...

‘Sekret Speciale Trattativa’ esclusivo su Loft : Intervista all’editore tv Antonino Vallone - condannato per avere ospitato in Veneto i boss Graviano : Cosa ci facevano i boss al Carnevale di Venezia nel 1993? E cosa ci facevano ad Abano Terme, ‘ospiti’ dell’editore tv siciliano Vallone? ‘Sekret – Speciale Trattativa Stato-mafia’, la serie esclusiva ideata e condotta da Marco Lillo sulle stragi del ’92 e del ’93 e sull’accordo tra Cosa nostra e pezzi delle istituzioni, torna con la settima puntata inedita sulla piattaforma tv Loft. La puntata è dedicata al mistero della latitanza dei ...

L'Inter prova a blindare Skriniar : continua la trattativa per il rinnovo : Uno dei grandi protagonisti della cavalcata che ha riportato L'Inter in Champions League dopo quasi sette anni di assenza lo scorso anno è stato sicuramente il centrale slovacco Milan Skriniar. Il giocatore è stato uno delle rivelazioni, affermandosi come uno dei migliori interpreti del ruolo, nonostante sia arrivato in sordina dalla Sampdoria, preso per fare la riserva a quello che sarebbe dovuto essere un grande colpo in difesa (Manolas o ...

Inter - Spalletti : “Con Marotta trattativa avanzata. Le condizioni di Nainggolan…” : Nella consueta conferenza stampa della vigilia, Luciano Spalletti ha parlato dell’innesto di Beppe Marotta nella dirigenza dell’Inter e della gara che aspetta domani i nerazzurri. Il tecnico toscano ha commentato così l’ormai imminente ingresso dell’ex dirigente juventino nella società milanese: “Marotta? Di questa vicenda bisognerà aspettare i segnali che ci manderà la società e il presidente Zhang. È chiaro ...