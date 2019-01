retemeteoamatori

: Evento #sismico in #Romagna del 15 gennaio 2019: è stato un #terremoto anomalo? Il nostro Geologo Daniele ci ha dat… - ReteMeteoAmator : Evento #sismico in #Romagna del 15 gennaio 2019: è stato un #terremoto anomalo? Il nostro Geologo Daniele ci ha dat… - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Comune di #Ravenna: 'stante l'entità dell'evento sismico, che risulta il maggiore in termine di intensità registrato neg… - elioursini : ?? EVENTO SISMICO ?? 2,2 Ravenna (RA) prof. 21,0km 08:15 del 17/01/2019 -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Mettiamo le mani avanti dandovi subito la risposta: Assolutamente No!Negli ultimi anni stiamo costruendo una gerarchizzazione particolare dei terremoti, per il quale le aree più sismiche sono quelle montuose: Questo concetto è sbagliato!Le Alpi, ovvero la maggiore catena montuosa italiana, non mostrano assolutamente caratteristiche sismiche evidenti, eccetto le porzioni più orientali al confine con la Slovenia.I terremoti possono essere, come già spiegato in passato, di tipo compressivo, distensivo o trascorrente.Tutti i terremoti, inoltre, sono sia ondulatori che sussultori, al contrario di quello che si racconta a seguito delle scosse sismiche (semplicemente, in superficie, la componente sussultoria giunge prima di quella ondulatoria).Come mostra la carta della sismicità italiana non sono solo le aree montuose a subire una sismicità medio-alta. ...