Blitz contro il clan Rinzivillo tra Italia e Germania | 11 arresti

Latina - Blitz contro caporalato : migranti in condizioni disumane. Coinvolti anche sindacalista e ispettore del lavoro : blitz della Polizia di Latina nei confronti di un’organizzazione criminale dedita allo sfruttamento del lavoro e al caporalato ai danni di centinaia di stranieri impiegati in lavori agricoli in “condizioni disumane“.La misura cautelare, eseguita dai poliziotti della Squadra mobile e del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ha raggiunto, tra gli altri, un sindacalista e un ispettore del lavoro operanti nella ...

Maxi Blitz contro cartelli agenzie funebri : Bologna, 17 gen. (AdnKronos) - controllavano le camere mortuarie dei due principali ospedali di Bologna. I due cartelli di imprese funebri sono stati disarticolati dai carabinieri, che hanno scoperto le dinamiche spartitorie e i reati commessi dalle aziende, dal riciclaggio alla corruzione. Nella ma

Mafia - Blitz tra Italia-Germania contro clan Rinzivillo : 11 arresti : Roma, 17 gen., askanews, - E' di 11 arresti il bilancio dell'operazione antiMafia tra Italia e in Germania, condotta dalla Polizia di Stato di Caltanissetta e dal Comando Provinciale della Guardia di ...

Scontri Napoli-Verona - due arrestati già coinvolti in un Blitz contro romanisti : Sono stati arrestati tifosi del Napoli per gli Scontri in occasione della partita contro il Verona dello scorso 6 gennaio, colpiti dal provvedimento anche due persone già destinatarie di misure cautelari per avere preso parte all’agguato nei confronti di tifosi della Roma lo scorso aprile nel match di ritorno di Champions League contro il Barcellona. Si tratta di Carmine Cacciapuoti e di Diego Infante, finiti in carcere anche Tommaso ...

Parma - Blitz di Forza Nuova contro il sindaco Pizzarotti : “Mamma e papà. Il resto Omofollia” : Uno striscione affisso sotto casa del sindaco di Parma, Federico Pizzarotti, e il provvedimento con il quale sono stati riconosciuti all'anagrafe quattro bambini nati all’interno di coppie omogenitoriali. L'ira del primo cittadino: "Forza Nuova di 'forte' ha solo il nome, per il resto è debole nei contenuti e composta da xenofobi".Continua a leggere

Il Blitz di Cristiano Ronaldo - incontro a Dubai con l’allenatore della Juventus per la prossima stagione [NOME e DETTAGLI] : L’impatto con la maglia della Juventus è stato veramente importante, Cristiano Ronaldo si conferma ancora una volta il calciatore più forte al mondo e sta trasciinnando il club bianconero con gol e grandi prestazioni, al momento guida anche la classifica marcatori e si candida ad essere decisivo anche in Champions League. Nel frattempo vacanze extralusso per il portoghese negli Emirati, ore di svago in compagnia di Georgina, il ...

Maxi Blitz contro la 'ndrangheta : Crotone, 20 dic. - (AdnKronos) - Maxi blitz contro la 'ndrangheta. Dalle prime luci dell'alba è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato di Crotone nei confronti di numerose persone appartenenti alle famiglie di 'ndrangheta di Isola di Capo Rizzuto, Crotone e Petilia Policastro, accusati

Blitz contro il clan Tommaselli in manette il boss e cinque affiliati : Blitz dei carabinieri contro il clan Tommaselli. I carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli, su richiesta ...

Il ricorso di Autostrade contro il decreto Genova e il Blitz della polizia a Neudorf : DALL'ITALIA “L’Italia deve compiere ulteriori sforzi sulla manovra”, ha detto il commissario europeo per gli Affari economici, Pierre Moscovici. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, resterà a Bruxelles fino alla fine del negoziato con l’Unione europea. Mario Draghi conferma la fine del Qe da

Mafia - Blitz contro i fiancheggiatori del boss Messina Denaro. L’intercettazione : “Matteo è il più grande” : Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani, coordinati dalla Dda di Palermo, hanno effettuato delle perquisizioni nei confronti di 25 indagati ritenuti, a vario titolo, fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro. Fermato un esponente di spicco di Cosa nostra di Mazara del Vallo, indagato per associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza ...

