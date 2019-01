Bambina vola dall’auto insieme al seggiolino e la madre si allontana La scena ripresa da

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) A Mankato, nel Minnesota, unata via da un auto in movimentoa tutto ilsu cui era seduta. La piccola è rimasta in mezzo alla strada mentre il veicolo con a bordo lasiva. La, avvenuta lunedì, è statada un altro autista, Chad Cheddar Mock, grazie alla webcam posizionata sul suo cruscotto. L’uomo ha poi caricato il video sulla sua pagina Facebook. “Se non fosse accaduto di fronte a me non ci avrei mai creduto”, ha scritto Mock nel suo post. “Lastava bene. I genitori sono tornati“. Poco dopo, riporta il sito Newsweek, la polizia di Mankato ha diffuso un comunicato, spiegando che la piccola “era correttamente legata aldi sicurezza. Tuttavia, ilnon era fissato al sedile del veicolo”. Per questo laè al momento sotto accusa.L'articolo...