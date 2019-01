Vittorio Feltri | Claudio Baglioni a Sanremo è libero di sbagliare come vuole

Vittorio Feltri e la prevalenza del cretino : 'Vi spiego cosa significa la parola terrone' : Segnalo agli illetterati, non solo della politica, che l' autrice del delizioso pezzo incriminato ingiustamente, Azzurra Noemi Barbuto, è nata e cresciuta a Reggio Calabria e si è laureata a Messina. ...

Vittorio Feltri : Matteo Salvini e i migranti - la Lega non ha perso nemmeno stavolta : Dicono che Salvini sia stato sconfitto, dato che alcuni dei migranti delle famose navi, delle quali si parla da giorni, alla fine sono stati scaricati nel nostro Paese che scoppia di stranieri indesiderati. Respingo la tesi denigratoria. Il ministro dell' Interno in realtà ha ottenuto un parziale su

Vittorio Feltri e "terroni" : "Il Sud non conta un caz*** economicamente ma comanda. E Di Maio..." : Il direttore di Libero Vittorio Feltri risponde per le rime a Luigi Di Maio e da chi si è sentito offeso dal titolo del quotidiano di oggi, Comandano i terroni. "Nel nostro articolo non c'è alcuna connotazione negativa visto che diciamo come dal sud hanno preso tante cariche, pur non contando un caz

Vittorio Feltri al contrattacco : "Terroni? È un termine scherzoso. Di Maio è illetterato" : Vittorio Feltri difende l'ultima copertina del suo quotidiano, intitolata "Comandano i terroni". Anzi, passa al contrattacco, in particolare contro chi quella copertina l'ha aspramente criticata, come il vicepremier M5s."Non mi sorprende, Di Maio sicuramente non è analfabeta, ma un illetterato - dice il direttore editoriale di Libero, sentito dall'Adnkronos - altrimenti saprebbe che terrone è termine colloquiale, scherzoso, ...

I cani di Pavlov e i titoli di Vittorio Feltri : Un colpo di genio Per dimostrare il riflesso condizionato, Ivan Pavlov condusse un esperimento sui cani con tanto di campanello. Faceva suonare il campanello e poi portava il cibo al cane. Dopo un po’, il solo suono del campanello produceva la secrezione salivare nell’animale: l’acquolina in bocca. Quando ha il problema di emergere dall’anonimato oppure di dare una svolta alle sue giornate, Vittorio Feltri usa lo stesso ...

Vittorio Feltri : “Non ho mai tradito mia moglie - ammetto però di aver diversificato” : “Un conto è il sesso, un conto è l’amore. Tutti abbiamo avuto delle esperienze. Chi si è sposato l’ha fatto anche volentieri ma dopo qualche anno l’entusiasmo erotico e sessuale viene meno“. Così il giornalista Vittorio Feltri che, intervenuto ai Lunatici su Rai Radio2, ha parlato a cuore aperto del suo matrimonio: “Io sono sposato da 50 anni, sto benissimo con mia moglie, ma non ho verso di lei il trasporto ...

Vittorio Feltri - la vera differenza tra fott*** e fare l'amore : cosa non vogliono ammettere le donne : Cara Elisabetta, avrebbe dovuto risponderti Gianluca Veneziani, ma io gli rubo il mestiere per dirti che i tuoi conversati sono antiquati, fuori dal tempo e dalla logica. Parli ancora del Sessantotto come se avesse cambiato il mondo, quando invece si è limitato a spacciare per verità rivoluzionarie

Vittorio Feltri : 'La gente è più vicina alle idee di Matteo Salvini che al Papa' : La prima puntata dell'anno de 'L'aria che tira', il popolare programma mattutino di approfondimento politico e di attualità trasmesso su La7 è iniziato con il botto. Vittorio Feltri, in collegamento da Milano, non si è risparmiato nel lanciare bordate molto critiche nei confronti di Papa Francesco e del Partito Democratico. Il tema del giorno era incentrato sull'appello del pontefice all'accoglienza rivolto ai governanti europei durante l'omelia ...

Vittorio Feltri : immigrati - vincerà Salvini alla grande. Chiesa e Pd si suicidano : Matteo Salvini è assediato da tutti coloro, e non sono pochi, che fanno un tifo sfrenato per gli immigrati pronti ad attraccare nei nostri porti per poi insediarsi in Italia e farsi mantenere dallo Stato. Il ministro dell' Interno reagisce e insiste nel bloccare gli sbarchi. Ha ragione da vendere. E

Vittorio Feltri : "Vi spiego perché Matteo Salvini ha calato le brache davanti a Luigi Di Maio" : Vari lettori ci chiedono amareggiati per quale motivo, negli ultimi tempi, facciamo le pulci non solo al governo, ma anche, e in particolare, a Matteo Salvini. Rispondo che non ci muove alcun malanimo, anzi, siamo sereni nel giudicare l'uomo, tuttavia noi non curiamo l'ufficio stampa del signor mini