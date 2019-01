: Usa, lavoratori fanno causa al governo - TelevideoRai101 : Usa, lavoratori fanno causa al governo - BI_Italia : I lavoratori di #Ikea Usa fuggono per colpa di una politica ‘totalmente sbagliata’. Ma una volta era uno dei miglio… - Stelladiana10 : RT @der_uno: @PaolaTavernaM5S È na tristezza vede' quelli che na vorta lottavano cor Popolo pe' aiutallo, mo', dopo ave' massacrato lavorat… -

I sindacati dei dipendenti federalialamericano per lo shutdown: viola le leggi sul lavoro richiedendo ai dipendenti ritenuti "essenziali" di continuare a lavorare senza stipendio. L'azione legale - riportano i media americani - è stata depositata dai sindacati che rappresentano ifederali, ovvero la National federation of federal employees, la National association of Government employees e la National weather service employees organization.(Di sabato 12 gennaio 2019)