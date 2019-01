Inter | Godin ad un passo | accordo vicino per la prossima stagione RUMORS

L'Inter punta Herrera : dopo Godin possibile altro colpo a parametro zero (RUMORS) : L'Inter negli ultimi anni è molto attenta al mercato dei parametri zero e in particolar modo la prossima estate sono tanti i giocatori in scadenza di contratto interessanti che potrebbero contribuire a far fare il salto di qualità alla rosa nerazzurra. Il primo colpo è stato praticamente messo a segno visto che il club ha trovato l'accordo con il centrale uruguaiano, Diego Godin, in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, che andrà a ...

Inter - contatto con Conte : con Godin e Robben una formazione da 'scudetto' (RUMORS) : L'Inter sta già lavorando per la prossima estate per porre le basi per una squadra che possa tenere testa alla Juventus nella lotta al titolo e che sia competitiva anche in campo europeo dopo l'esperienza di quest'anno, che ha visto i nerazzurri eliminati più per errori di inesperienza che per quelli tecnici. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, ha dichiarato apertamente che il prossimo anno ci saranno solo grandi acquisti per far fare ...

Godin è il leader della miglior difesa del mondo : l'Inter prepara il 'Cholismo' : Il Cholismo non è catenaccio e non significa parcheggiare l'autobus davanti alla porta avversaria; si tratta invece di una gestione delle distanze in campo che ha pochi altri eguali nel mondo. L'...

CALCIOMERCATO Inter / Ultime notizie - Koke : 'Godin? Convinto che rinnoverà con l'Atletico Madrid' : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: in mezzo al campo si punta sul parametro zero Hector Herrera, ma anche sul costoso Nicolò Barella.

Calciomercato Inter - Godin pronto a firmare a 4 - 5 milioni annui : Calciomercato Inter, Godin DEVE SOLO firmare- Gli ultimi mesi all’Atletico Madrid, club in cui ha vinto (quasi) tutto e di cui è anche stato capitano. Poi la nuova avventura, in Italia e all’Inter, percorrendo lo stesso tragitto che 3 anni fa fece il suo ex compagno di squadra Miranda. Diego Godin, il “caudillo” uruguagio che […] L'articolo Calciomercato Inter, Godin pronto a firmare a 4,5 milioni annui proviene da Serie A News Calcio - ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 7 gennaio in DIRETTA : l’Inter convincerà l’Atletico Madrid a cedere Godin? : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di oggi, lunedì 7 gennaio. Anche se non si sono ancora registrati botti, le operazioni minori e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico anche nella giornata odierna. Scopriremo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della sessione invernale che si chiuderà il 31 gennaio (e non più il 18 come previsto in un primo momento ...

Godin vuole solo l'Inter : ci sarebbe già l'accordo con i nerazzurri : l'Inter ha cominciato a muoversi con largo anticipo sul mercato in vista della prossima stagione. Sia il direttore sportivo, Piero Ausilio, sia l'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, avevano confermato come il club si stesse muovendo già in ottica futura per giugno per anticipare la concorrenza. L'obiettivo sarà quello di far fare il salto di qualità alla rosa e per farlo verranno acquistati solo grandi giocatori con qualche innesto in ...

Calciomercato Inter - Godin mette alla porta Skriniar? Gli scenari : Calciomercato Inter – L’arrivo di Diego Godin è certamente un grandissimo colpo da parte dell’Inter. L’ingaggio di un difensore centrale di questo calibro ha ancora più valore considerato il fatto che quest’ultimo giunge a parametro zero. Allo stesso tempo però l’approdo dell’uruguagio potrebbe significare anche la cessione di un centrale difensivo titolarissimo. È il pensiero […] L'articolo ...

Calciomercato Inter - affari a costo zero : dopo Godin - Marotta punta Martial e Mangala : Come si risponde ai grandi club pieni di top player che dominano in Europa? Semplice, soffinadoglieli a fine contratto, quando il loro ciclo è terminato o vogliono sperimentare nuove realtà calcistiche. È la strategia adottata - da tempo, ormai - dai maggior club italiani che puntano a profili Inter

Inter-Godin - affare fatto : le (super) cifre dell’accordo col difensore : Inter-Godin, l’affare più chiacchierato di questa fase del calciomercato è andato in porto, manca solo l’ufficialità Inter-Godin, affare praticamente fatto. Secondo Skysport le parti sarebbero giunte all’accordo per quanto concerne il contratto che legherà ai nerazzurri il centrale uruguayano che arriverà a parametro zero a giugno. Un contratto da 6 milioni di euro ha infatti accontentato le richieste di Godin, un salario ...

Godin - l'Inter e il rimpianto di Paratici : Fabio Paratici , responsabile dell'area sport del club, è calcisticamente innamorato di Godin da tempo e, nonostante l'età, lo ritiene ancora un fuoriclasse nel suo ruolo. Per questo motivo anche la ...

Inter - dopo Godin idea Robben : trattativa avviata ma senza conferme ufficiali : La notizia più importante di questi primi giorni di mercato è rappresentata dal colpo messo a segno dall'Inter in vista della prossima estate. I nerazzurri hanno trovato l'accordo con il centrale uruguaiano, Diego Godin. Il giocatore è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid a giugno e non rinnoverà, arrivano quindi a parametro zero. Godin andrà a sostituire Joao Miranda, scontento dell'impiego che gli è stato riservato in questa prima ...

Godin all'Inter - Daniele Adani lo presenta : 'Un vincente che rifiuta la sconfitta' : Leadership naturale Così Adani su Sky Sport: "Per parlare di Godin, detto El Flaco, dobbiamo dire tre cose". Partiamo con la prima: "Sei diventi il capitano dell'Uruguay ed erediti la fascia di ...

Calciomercato Inter - Lele Adani spiega chi è Diego Godin : Leadership naturale Così Adani su Sky Sport: "Per parlare di Godin, detto El Flaco, dobbiamo dire tre cose". Partiamo con la prima: "Sei diventi il capitano dell'Uruguay ed erediti la fascia di ...