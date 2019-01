Beppe Costa merita la Legge Bacchelli Un poeta va sempre amato

ilfattoquotidiano

(Di sabato 12 gennaio 2019) Laè una perla della Repubblica italiana, unache amo, forse lapiù bella in assoluto, ed è unanata nel 1985 sotto il Governo Craxi. Se c’è una cosa che odio è quel liquame di corruzione e ipocrisia che fu appunto il Governo Craxi, un liquame denso di menzogna che ha generato lo svuotamento culturale berlusconiano, fatto di barzellette idiote e di programmi televisivi ancora più idioti, cipria mediatica per coprire i bubboni del malaffare e del crimine, fino ad arrivare ai minimi termini cerebrali del “pane e nutella” salviniano e dei filosofi sovranisti post-craxiani che infestano i salotti televisivi: l’orrore.Eppure, questo orrore demenziale e ipocrita ha partorito la, nata per aiutare chi in Italia ha fatto cultura e proprio per questo si è ritrovato in mutande, senza un soldo.morì prima di ...