A Las Vegas il futuro dell’auto | tra realtà virtuale e taxi volanti

CES 2019 : a Las Vegas Intel porta l’intrattenimento sulle auto a guida autonoma [GALLERY] : 1/5 ...

Cristiano Ronaldo - nuovi guai dagli Usa La polizia di Las Vegas chiede il suo Dna : Finora era stata la classica situazione indicata nel mondo anglosassone con l'espressione «she said, he said»: ovvero lei dice una cosa, lui ne dice un'altra e non c'è modo di capire chi abbia ...

Las Vegas - la polizia vuole il Dna di Cristiano Ronaldo : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e socialEra una richiesta attesa ed è arrivata, almeno secondo quanto riporta il Wall Street Journal. La polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all’esame del Dna. Il caso è quello che risale al 2009, l’accusa di stupro nei confronti del portoghese. La polizia vuole confrontare i risultati del test ...

Cristiano Ronaldo - da Las Vegas chiedono esame del DNA e un'altra presunta ex accusa : 'ha problemi mentali' : Inizio 2019 complicato per Cristiano Ronaldo, campionissimo della Juventus di nuovo nei 'guai' per cause extracalcistiche. Dalla polizia di Las Vegas è infatti arrivata la richiesta di un test del DNA dell'asso portoghese, da confrontare alle tracce di DNA rinvenute sull'abito di Kathrin Mayorga, donna che ha accusato Ronaldo di stupro. La richiesta sarebbe stata inviata in via ufficiale all’autorità giudiziaria italiana, con Cristiano, ...

La polizia di Las Vegas chiede all'Italia il Dna di Cristiano Ronaldo : La polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all'esame del Dna. Lo scopo è quello di confrontare i risultati del test con le tracce di Dna rinvenute sugli abiti della donna che lo accusa di violenza sessuale. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti delle forze dell'ordine. La richiesta, spiega il Wsj, è stata inviata di recente alle autorità giudiziarie italiane competenti.

Cristiano Ronaldo - la polizia di Las Vegas chiede l'esame del Dna : La polizia di Las Vegas ha richiesto il Dna di Cristiano Ronaldo, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal citando fonti delle forze dell'ordine, per confrontarlo con quello rinvenuto sugli abiti della donna che lo accusa di violenza sessuale. Il mandato - spiega il quotidiano americano - è stato inviato dalle autorità americane alle autorità giudiziarie italiane competenti. Il caso dei presunti abusi di Ronaldo è stato riaperto dalla ...

Denuncia di violenza contro CR7 : la polizia di Las Vegas ordina l’analisi del Dna : La richiesta è arrivata direttamente dalla polizia di Las Vegas. Cristiano Ronaldo dovrà sottoporsi all’esame del Dna, per poter effettuare un confronto con le tracce di materiale organico rinvenute sul vestito di Kathryn Mayorga. L’ex modella, oggi 34enne, alcuni mesi fa ha Denunciato il calciatore della Juventus, accusandolo di violenza carnale. L’episodio risalirebbe al 12 giugno del 2009, quando il campione portoghese era in procinto di ...

Accuse di stupro - la polizia di Las Vegas chiede l’esame del Dna a Cristiano Ronaldo : La polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all’esame del Dna. Lo scopo è quello confrontare i risultati del test con le tracce di Dna rinvenute sugli abiti della donna che lo accusa di violenza sessuale. Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti delle forze dell’ordine....

La polizia di Las Vegas chiede il dna di Ronaldo accusato di stupro : La polizia di Las Vegas ha chiesto e ottenuto da Cristiano Ronaldo un campione di dna, utile a sottoporlo alle analisi nell'ambito dell'inchiesta per molestie sessuali in cui il calciatore e coinvolto.

Caso Mayorga - Cristiano Ronaldo nei guai? La richiesta delle autorità di Las Vegas : Chiesto campione DNA di Cristiano Ronaldo per l'indagine in USA sul Caso Mayorga Le autorità di Las Vegas hanno emesso un mandato per ottenere che Cristiano Ronaldo si sottoponga al test del Dna nell'...

Cristiano Ronaldo - la polizia di Las Vegas chiede l'esame del dna : La polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all'esame del Dna. Lo scopo è quello confrontare i risultati del test con le tracce di Dna rinvenute sugli abiti...

Inchiesta Las Vegas. Cristiano Ronaldo dovrà sottoporsi all’esame del Dna : Tegola per la Juventus. La Polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all’esame del Dna. Lo

Stupro Cristiano Ronaldo - la richiesta della polizia di Las Vegas : Sono mesi difficili fuori dal campo per il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, in particolar modo dopo le accuse di alcune donne riguardanti la vita privata. Le ultime novità sono importanti, nel dettaglio la polizia di Las Vegas ha ordinato che Cristiano Ronaldo si sottoponga all’esame del Dna per confrontare i risultati del test con le tracce di Dna rinvenute sugli abiti della donna che lo accusa di violenza sessuale, sono ...

Cristiano Ronaldo accusato di stupro : la polizia di Las Vegas ha chiesto il test del Dna : Lo scrive il Wall Street Journal: la richiesta della polizia di Las Vegas, città dove il calciatore si incontrò con Kathryn Mayorga, la donna che lo accusa