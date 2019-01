Uomini e Donne oggi | Teresa elimina Andrea | Lorenzo fa danni

Uomini E donne : oggi in onda il trono classico - leggi le anticipazioni! Caos : Lorenzo bacia sia Claudia che Giulia : oggi Uomini e donne: Lorenzo bacia sia Giulia che Claudia, Caos in studio oggi, Giovedì 10 Gennaio 2019, va in onda una ricchissima puntata del trono classico di Uomini e donne. Maria De Filippi... L'articolo Uomini E donne: oggi in onda il trono classico,leggi le anticipazioni! Caos: Lorenzo bacia sia Claudia che Giulia proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Uomini e Donne Oggi - verso la scelta di Teresa Langella : Ormai sono passate le festività natalizie ed ecco allora che su Canale 5 ritorna l'appuntamento con Uomini e Donne Classico. Per gli amanti del programma, dopo tre giorni consecutivi di trono over, Oggi sarà finalmente l'ora di rivedere Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli. Gli spettatori del programma sono in ansia di rivedere il trono classico in quanto sperano di vedere se la tronista Teresa si ...

Gossip Uomini e Donne : Ursula Bennardo ha ancora dubbi su Sossio? : Ursula Bennardo di Uomini e Donne fa una confessione su Sossio Aruta Sossio Aruta e Ursula Bennardo sono tornati nel Trono Over di Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi è ripartito lunedì scorso, dopo la pausa delle feste. A sorpresa, Sossio e Ursula hanno continuato a sedersi rispettivamente nel parterre dei cavalieri e delle dame. Non è ancora chiaro se nelle prossime puntate la coppia deciderà di lasciare il programma, ...

Uomini e Donne - Parigini insospettisce : le sue parole dopo l’intervista di Sara Affi Fella : Uomini e Donne, Vittorio Parigini insospettisce i fan: il messaggio sembra essere rivolto a Sara Affi Fella I fan di Uomini e Donne, soprattutto quelli più attivi sul web, nelle ultime ore non hanno perso d’occhio nemmeno per un attimo i profili Instagram degli ex fidanzati di Sara Affi Fella. Da quando l’ex tronista ha […] L'articolo Uomini e Donne, Parigini insospettisce: le sue parole dopo l’intervista di Sara Affi ...

Uomini e donne - trono over : la Galgani salutata a sorpresa dal fratello della Cipollari : La puntata di Uomini e donne di ieri 9 gennaio, dedicata al trono over, ha visto Angela Di Iorio protagonista di uno scherzo. La dama non ha mai negato di essere alla ricerca di un uomo benestante, che sappia soddisfare i suoi sogni tra i quali cene, viaggi o altri capricci simili. Attraverso una lettera scritta ad Aladino, Angela ha chiesto di conoscere una persona buona e gentile, in grado di capirla anche nei suoi aspetti più criticati. E il ...

Uomini e Donne oggi : Teresa Langella spiazza tutti con due scelte : Teresa Langella fa un gesto inaspettato nel Trono Classico di UeD Teresa Langella sarà la protagonista dei prossimi appuntamenti con il Trono Classico di Uomini e Donne. Il percorso a ostacoli della tronista partenopea sta iniziando ad arrivare a una svolta. L’ex tentatrice in queste settimane avrebbe iniziato a far chiarezza nei suoi sentimenti. Le scelte di Teresa Langella faranno discutere però oggi nel salotto di Maria De Filippi che ...

Uomini e Donne Andrea Del Corso racconta la sua malattia : Andrea Del Corso su “Instagram” in un post racconta la sua malattia e gli ultimi tre anni di sofferenza: “Questa foto ha scritto sul social risale a Marzo dell’anno sCorso, per me ha un significato importante perché da quel momento smesso di soffrire della “Sindrome di Raynaud” , una malattia rara che colpisce le arterie, caratterizzata da brevi episodi di vasospasmo Perdi letteralmente le dita delle mani e iniziano a farti davvero ...

Spoiler Uomini e donne - 10 gennaio : Lorenzo bacia sia Claudia che Giulia : Il Trono Classico torna su Canale 5 a partire da oggi 10 gennaio con una puntata ampiamente dedicata ai troni di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi. Se la napoletana si renderà protagonista di un'eliminazione sorprendente, decidendo di chiudere con Andrea Dal Corso, Lorenzo apparirà più confuso che mai, finendo per far arrabbiare le sue due corteggiatrici Giulia Cavaglia e Claudia Dionigi. Questo pomeriggio, infatti, assisteremo a due esterne ...

Anticipazioni Uomini e donne : la Langella non si fida di Andrew e gli dice addio : Il Trono Classico di Uomini e donne torna finalmente su Canale 5 dopo la pausa per le festività natalizie. Le prime tre puntate della settimana sono state dedicate al Trono Over, con ampio spazio riservato al ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Rocco Fredella, ma da questo pomeriggio rivedremo Teresa Langella, Luigi Mastroianni, Lorenzo Riccardi, Ivan Gonzalez e Andrea Cerioli nella ricerca dell'anima gemella. C'è grande attesa di scoprire se ...

Uomini e Donne Over : Barbara De Santi Spara a Zero Contro Gemma Galgani - Non è Sincera! : Barbara De Santi dama indiscussa di Uomini e Donne Over, ha rilasciato una dura intervista dove Spara a Zero su Gemma Galgani. La maestrina ne ha per tutti quanti. Secondo il suo parere, voi a chi date ragione? Uomini e Donne: Barbara De Santi racconta in un’intervista, per quale motivo, dopo una lunga assenza, ha deciso di ritornare in trasmissione. La dama mantovana spiega inoltre come è riuscita a smussare il suo carattere ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella torna su Instagram. Primo post - nuovo dramma : 'Sto male - mi devo operare' : Dopo la prima intervista a Chi, Sara Affi Fella torna anche su Instagram dove si era cancellata allo scoppiare dello scandalo di Uomini e donne . L'ex tronista, che ha chiesto scusa a Maria De Filippi ...

Uomini e Donne : il fratello di Tina in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani..Leggi per saperne di più : Uomini e Donne gossip: il fratello di Tina entra in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani non passa inosservato Un gesto inaspettato quello del fratello di Tina Cipollari nei confronti... L'articolo Uomini e Donne: il fratello di Tina in studio per uno scherzo e il gesto verso Gemma Galgani..Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.