laragnatelanews

: Evento Samsung il 20 febbraio, atteso Galaxy S10 e forse il terminale pieghevole - Pechiarit : Evento Samsung il 20 febbraio, atteso Galaxy S10 e forse il terminale pieghevole - MARYCHUY13 : RT @android_esp: Es oficial: el Samsung Galaxy S10 se adelanta al MWC - laragnatelanews : Samsung Galaxy S10: presentazione in anticipo rispetto al MWC 2019 -

(Di giovedì 10 gennaio 2019)In questi ultimi anni la strategia seguita daElectronics per la sua linea smartphone di punta ha fatto ricadere la scelta delladurante un evento internazionale importante come il Mobile World Congress di Barcellona. Questo ha permesso al produttore sudcoreano di beneficiare dell’interesse suscitato per attirare l’attenzione sui terminali di punta della sua linea di dispositivi mobili.Nel, tuttavia, la situazione potrebbe cambiare, almeno considerando le ultime indiscrezioni trapelate sul web in questi giorni. Indiscrezioni riportate da fonti coreane, sembrano confermare un cambio di strategia in merito ai nuovi terminali top di gamma, che porteranno la multinazionale a svelare la nuova linea diS10 inal passato.Sappiamo che il MWCsi terrà a Barcellona e avrà inizio il 28 febbraio prossimo. In ...