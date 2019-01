Rugby | Sei Nazioni 2019 | i 31 convocati da Conor O’Shea per il raduno di Roma

Rugby – Guinness Sei Nazione 2019 - i 31 azzurri convocati per il primo raduno : ItalRugby, i 31 azzurri per il primo raduno verso il Guinness Sei Nazioni 2019 Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista dei 31 giocatori convocati per il primo raduno di preparazione del Guinness Sei Nazioni 2019, in calendario al Centro di Preparazione “Giulio Onesti” di Roma dal 20 al 23 gennaio. Confermato in gran parte il gruppo che ha partecipato ai Cattolica Test Match dello scorso ...

Calendario Sei Nazioni Rugby 2019 : date - orari e programma delle partite. Come vederle in tv e streaming : Il Sei Nazioni 2019 si giocherà da venerdì 1° febbraio a sabato 16 marzo. Il più prestigioso torneo di Rugby ci terrà compagnia in pieno inverno con cinque giornate estremamente appassionanti e avvincenti, ne vedremo davvero delle belle su tutti i campi più importanti. L’Italia cercherà di evitare l’ennesimo cucchiaio di legno: gli azzurri esordiranno il 2 febbraio in Scozia, poi disputeranno due partite in casa contro Galles (9 ...

Rugby - un 2019 delicato per l’Italia. Tra Sei Nazioni e Mondiali gli azzurri si giocano la credibilità : Risultati alterni, con tanti bassi e pochissimi alti. La Nazionale italiana di Rugby ha concluso il 2018, annata ancora molto deludente per la squadra tricolore, e si lancia verso un 2019 che sarà davvero delicato: gli azzurri si giocano la credibilità con due appuntamenti davvero fondamentali come il Sei Nazioni e la Coppa del Mondo che si disputerà in autunno. I miglioramenti, dal 2016 ad oggi, in parte si vedono: l’arrivo sulla panchina ...

Rugby - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Sei Nazioni - Mondiali e Test Match : una stagione ricchissima : Il 2019 sarà un anno importantissimo per il Rugby, sia a livello di club che di Nazionali: ci saranno i Mondiali in Giappone dal 20 settembre al 2 novembre. Prima ci sarà, come ogni anno, il Sei Nazioni tra inizio febbraio e metà marzo, mentre i Test Match non sono ancora stati definiti. A maggio le finali delle coppe europee, del Pro14 e del Top12, mentre la Serie A femminile vedrà la finale scudetto il 2 giugno. Sei Nazioni 1ª giornata 1 ...

Rugby : che sfortuna per l’Italia. Infortunio alla caviglia per Jake Polledri - rischia di saltare il Sei Nazioni : Non è un momento positivo per quanto riguarda la Nazionale italiana di Rugby, che in questo 2018 ha fatto davvero tantissima fatica a trovare risultati importanti, uscendo spesso e volentieri sconfitta in match alla portata. Per la banda guidata da Conor O’Shea il 2019 sarà fondamentale, con il Sei Nazioni e la Coppa del Mondo in autunno. Piove sul bagnato però, con la sfortuna che sta già giocando un ruolo da protagonista. Dopo il ...

Rugby femminile - Italia in collegiale verso il Sei Nazioni : trenta azzurre convocate : Dal 3 al 6 gennaio si svolgerà un raduno della Nazionale Italiana di Rugby femminile in vista del Sei Nazioni 2019. Il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato trenta azzurre a cui si uniranno altre quattro giocatrici invitate a partecipare allo stage. Questo collegiale servirà per definire la rosa in vista del prestigioso torneo che scatterà il 1° febbraio contro la Scozia. RADUNO Italia Rugby femminile: LE azzurre convocate Ilaria ...

Rugby – La Nazionale femminile in raduno a Parma in vista del Sei Nazioni : Italdonne a Parma dal 23 al 6 gennaio per delineare la rosa azzurra per il Sei Nazioni Si terrà a Parma dal 3 al 6 gennaio il raduno della Nazionale femminile in vista dell’imminente avvio del Torneo delle Sei Nazioni 2019. Sono trenta le Azzurre convocate dal CT Andrea Di Giandomenico cui si uniranno quattro giocatrici invitate a partecipare allo stage. Il raduno di inizio anno delineerà la rosa azzurra per il Torneo in cui l’Italdonne ...

Rugby – Sei Nazioni femminili : designati gli arbitri - c’è anche Clara Munarini : designati gli arbitri per il Sei Nazioni femminile: Clara Munarini al debutto nel torneo World Rugby ha annunciato i nomi dei direttori di gara designati per il prossimo Torneo Femminile delle Sei Nazioni in programma nei mesi di febbraio e marzo 2019. Fra i tredici arbitri figura il nome di Clara Munarini che dopo essere stata inserita fra gli undici direttori di gara selezionati per i test match autunnali, debutterà nel Sei Nazioni ...

Rugby - le Zebre stendono l’Enisei 58-14 con ben 9 mete messe a segno : Rugby, Zebre Rugby Club batte Enisei-STM 58-14 con ben 9 mete messe a segno dalla squadra padrona di casa Le Zebre hanno ospitato, per la prima volta a Parma, l’Enisei-STM, squadra siberiana con sede nella città di Krasnoyarsk, gara valevole per la quarta giornata della European Challenge Cup. Sabato scorso, nella partita di andata giocata a Sochi, Castello e compagni hanno trovato un’importante vittoria per 31-14, ottenendo 5 punti e ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : Benetton Treviso sconfitta a Londra - vincono le Zebre con l’Enisei : Doppio impegno, praticamente in contemporanea, per le due franchigie italiane presenti nella Challenge Cup 2018-2019 di Rugby. Una vittoria ed una sconfitta per il Bel Paese. Da pronostico le Zebre trovano il terzo successo consecutivo, battendo ancora una volta i russi dell’Enisei: dopo la sofferenza in trasferta, questa volta a Parma c’è un vero e proprio dominio per la banda di Bradley che la spunta per 58-14 con addirittura nove ...

Rugby - Challenge Cup 2018-2019 : le Zebre ricevono l’Enisei. Partita fondamentale per continuare a sperare nei quarti : Le Zebre giocheranno domani a Parma una Partita importantissima per il prosieguo nella Challenge Cup di Rugby: in Emilia arriverà infatti la formazione russa dell’Enisei, già sconfitta all’andata in trasferta per 14-31 in una vittoria con bonus che ha lanciato la franchigia azzurra in seconda piazza in classifica ancora in lotta per il passaggio ai quarti. Sei i cambi nella formazione iniziale rispetto a quella che ha firmato la ...

Rugby – Le Zebre ospitano l’Enisei-STM : Biagi capitano e prima da titolare per Renton : Biagi capitano e prima da titolare per Renton nelle Zebre che affronteranno l’Enisei-STM al Lanfranchi Le Zebre ospiteranno, per la prima volta a Parma, l’Enisei-STM, squadra siberiana con sede nella città di Krasnoyarsk, gara valevole per la quarta giornata della European Challenge Cup. Sabato scorso, nella partita di andata giocata a Sochi, Castello e compagni hanno trovato un’importante vittoria per 31-14, ottenendo 5 punti e ...

Rugby – Sei Nazioni femminile ed Under 20 : iniziate le prevendite : iniziate le prevendite per il Sei Nazioni femminile e il Sei Nazioni Under 20: ecco informazioni e prezzi dei biglietti I Comitati locali cui è stata affidata l’organizzazione degli incontri casalinghi delle rappresentative italiane nell’ambito del Torneo delle Sei Nazioni femminile ed Under 20, hanno reso noti i prezzi e le modalità di acquisto dei biglietti per assistere ai sei incontri. L’Italdonne, reduce dai successi di ...

Rugby - Challenge Cup : Zebre vittoriose contro i russi dell’Enisei : Rugby, Challenge Cup: Zebre vittoriose contro i russi dell’Enisei nella seconda finestra delle coppe europee Le Zebre hanno aperto la seconda finestra delle coppe europee con la prima delle due sfide ravvicinate contro la formazione russa dell’Enisei-STM, mai affrontata prima. La gara d’andata valida per il 3° turno del girone 4 si è giocata sul “neutro” di Sochi sul Mar Nero, date le condizioni meteo troppo rigide di Krasnojarsk, la ...