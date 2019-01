Migranti | Cacciari vs Bongiorno | “La vostra legge perversa non ha nulla a che fare con la

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Intervento veemente del filosofo Massimosulla posizione assunta dal ministro dell’Interno Matteo Salvini in merito alla vicenda della nave Sea Watch. Nel corso di Otto e Mezzo (La7), l’ex sindaco di Venezia si rende protagonista di una rovente polemica con la ministra leghista per la Pubblica Amministrazione, GiuliaLa miccia è la protesta di alcuni sindaci contro il provvedimento di Salvini.critica duramente l’atteggiamento dei sindaci, sottolineando che unava applicata e rispettata, manon ci sta: “Le amministrazioni locali non hanno compiti legislativi. Dire che le leggi si applicano comunque è tremendo. È la base di un’interpretazione che ha portato alle massime sciagure. E’ la stessache mi impedisce di soccorrere il naufrago il mare. Non si lasciano delle persone in mare per così tanti giorni. Qui la ...