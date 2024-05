Imprenditoria in lutto - è morto Vasco Marchetti Fece fortuna in Inghilterra

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 5 maggio 2024) Carrara, 5 maggio 2024 – Grave perdita nel mondo dell’carrarese. E’ scomparso l’imprenditore apuano. Nato a Carrara il 19 giugno 1942,è deceduto a Southend on Sea, in, paese dove molto anni fa aveva fondato la ‘Marbonyx Ltd’ importante azienda specializzata nel commercio e nella lavorazione del marmo.era stato insignito, grazie al suo impegno, della prestigiosa onorificenza di Cavaliere dell’Ordine ‘Al merito della Repubblica Italiana’ nel 2006. Fino all’età di 14 anni aveva lavorato nelle cave a Carrara, emigrando con la famiglia a Londra nel 1973 per poi trasferirsi a Southend On Sea, nella contea dell’Essex alla foce del Tamigi, dove fondò l’azienda che si è poi sviluppata. Grazie all’impegno e ...