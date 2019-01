Inter | Handanovic è il secondo miglior portiere d' Europa Solo Alisson gli è davanti

Calciomercato Inter / Ultime notizie : Ionut Radu pronto a tornare - può essere il post-Handanovic? : Calciomercato Inter, Ultime notizie: nuovi contatti con l'Udinese per Rodrigo de Paul. L'argentino non arriverebbe prima di giugno.

CALCIOMERCATO Inter/ Ultime notizie - si cerca il vice di Handanovic : c'è Radu dal Genoa : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie 2 gennaio. Il club nerazzurro sta cercando un vice di Handanovic: spunta l'idea Radu dal Genoa.

Calciomercato Inter - dopo Handanovic : trattativa in corso per Brazao : Calciomercato Inter – Se allo stato attuale i pali dell’Inter sono blindati da Samir Handanovic, lo stesso non si può dire per il futuro. La carta d’identità dell’estremo difensore sloveno segna ormai 34 anni e così il club nerazzurro è costretto a guardarsi intorno. È questo sembra che stia facendo. A detta di Sky Sport, […] L'articolo Calciomercato Inter, dopo Handanovic: trattativa in corso per Brazao proviene da ...

Live Inter-Napoli 0-0 Insigne a giro - Handanovic c'è : Il big match della 18esima giornata di campionato va in scena a San Siro nella sera di Santo Stefano, e vede di fronte l'Inter, ancora scossa dalla sospensione disciplinare di Nainggolan e dal...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : Handanovic salva su Insigne : 16′ Insigne calcia fortissimo dal limite. Il pallone diretto all’angolino basso di destra viene però fermato da Handanovic con un intervento strepitoso. 7′ Gran tentativo al volo di Politano, palla a lato di poco 5′ Primo angolo per l’Inter che prova ad affondare sul lato di Perisic 1′ Sulla battuta di centrocampo Icardi tira in […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta LIVE: Handanovic salva su Insigne ...

Inter : Handanovic modello per il calendario - Nainggolan si fa la barba con le stelle ninja : Proseguono i simpatici video natalizi dell' Inter in vista di Natale . Da Spalletti a Icardi , fino a Brozovic e Lautaro Martinez , in molti si sono già resi protagonisti di questa iniziativa del club ...

Inter : Handanovic - bisogna guardare avanti : "Sapevamo di dover vincere senza pensare all'altra partita, ma purtroppo non ci siamo riusciti - ha proseguito, a Sky Sport -. La qualificazione è un obiettivo sfuggito, ma non c'è nulla da piangere. ...

Inter - Handanovic guarda avanti : 'Ora vinciamo l'Europa League' : Così il portiere dell' Inter , Samir Handanovic , ai microfoni di Sky Sport 24 il giorno dopo l'eliminazione in Champions League e in vista dell'anticipo casalingo contro l'Udinese. 'Sicuramente la ...

Inter - Handanovic non si abbatte : 'Possiamo vincere l'Europa League' : ... 'Sicuramente la Champions è un obiettivo sfuggito, volevamo andare avanti, ma non c'è da piangere, ormai è andata - ha dichiarato lo sloveno a Sky Sport -. A febbraio inizierà l'Europa League e ...

Inter - Handanovic : 'La Champions è andata - l'Europa League sarà una nuova opportunità' : Samir Handanovic il giorno dopo l'elimiazione dalla Champions League. Il portiere dell'Inter, a margine dell'evento dedicato al libro 100 Storie Nerzzurre , ha detto: "Oggi è un giorno nuovo e ...

DIRETTA/ Juventus-Inter - risultato live 0-0 - streaming video e tv : Handanovic si oppone a Dybala - IlSussidiario.net : DIRETTA Juventus Inter, streaming video e tv: il derby d'Italia si gioca con i bianconeri a +11 sui nerazzuri che vogliono recuperare anche sul Napoli.

Juventus-Inter - ESCLUSIVO Bordon : 'Handanovic super - confido in Perisic stasera' : Handanovic poi è incredibile, ha una grande esperienza ed è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, come il collega bianconero Szczesny'. Simone Ciloni

Juventus-Inter - Galli : "Szczesny-Handanovic imponenti - rapidi e tecnici : il meglio della Serie A" : Le grandi partite spesso si decidono per un dettaglio: un dribbling, un cross, una parata . E Juventus-Inter propone una sfida nella sfida con il confronto Szczesny-Handanovic che Giovanni Galli , ...

Calciomercato Inter/ Ernesto De Notaris : 'Areola può arrivare - ma per fare il secondo di Handanovic' - IlSussidiario.net : Handanovic lascia l'Inter? Difficile capirlo ora, ma l'Inter dovrà cercare di monitorare i portieri. Abbiamo sentito il procuratore Ernesto De Notaris