Giro d’Italia 2019 | ci sarà anche Geraint Thomas? Il vincitore del Tour ci sta pensando

Giro d’Italia 2019 - il percorso e le 21 tappe ai raggi X. Tre cronometro impegnative e salite mitiche come Gavia e Mortirolo : Oggi è stato presentato a Milano il percorso del Giro d’Italia 2019. La 102ma edizione della Corsa Rosa vedrà i corridori sfidarsi attraverso 21 tappe sulle strade del Bel Paese, con partenza da Bologna sabato 11 maggio e arrivo all’Arena di Verona domenica 2 giugno. Ci saranno ben tre cronometro individuali, per un totale di 58,5 km contro il tempo. Un percorso che offrirà poi grandi tapponi di montagna, con i corridori che dovranno ...

Giro d’Italia 2019 - la corsa alle wild card : le squadre italiane rischiano : Ancora pochi giorni e poi RCS Sport darà il suo verdetto attesissimo per gli inviti al Giro d’Italia 2019 e alle altre corse di primavera come Milano Sanremo e Tirreno Adriatico. Il direttore del Giro Mauro Vegni ha annunciato che la scelta finale sarà fatta la prossima settimana, dal 14 al 20 gennaio. Già ora però si possono fare delle previsioni su quello che potrà succedere. Per la corsa rosa le wild card sono quattro, ma una è già stata ...

Giro d’Italia 2019 : settimana prossima verranno ufficializzate le wild card. Androni già sicura del posto - molte le candidature : La prossima settimana verranno ufficializzate le wild card per il Giro d’Italia 2019, oltre che per altre due grandi corse italiane organizzate da RCS Sport, ovvero Tirreno-Adriatico e Milano-Sanremo. Questo è l’annuncio fatto oggi da Mauro Vegni, direttore della Corsa Rosa, a Tuttobiciweb: “Non ci siano mai fermati, nemmeno durante le feste e ci avviciniamo alla decisione finale. Il nostro obiettivo è quello di ufficializzare le nostre ...

Giro d’Italia ciclocross 2019 : vincono Jacob Dorigoni e Chiara Teocchi a Capannelle : Si è conclusa oggi l’edizione 2019 del Giro d’Italia di ciclocross, con l’ultima di sette tappe che si è svolta a Roma, all’Ippodromo di Capannelle. A trionfare tra gli uomini è Jakob Dorigoni (Selle Italia Guerciotti) che la spunta su Christian Cominelli (Cycling Cafè) e Nadir Colledani della Bianchi Countervail. A prendersi la maglia rosa finale, dunque il successo conclusivo, è Antonio Folcarelli. Tra le donne la ...

Il Giro d’Italia fa causa a Mercogliano! Il Comune non ha pagato la cifra per ospitare la tappa del 2018 : Il 12 maggio 2018 l’ottava tappa del Giro d’Italia si concluse a Montevergine di Mercogliano, con uno spettacolare arrivo in salita in cui vinse in solitaria l’ecuadoregno Richard Carapaz, con un attacco nel finale che soprese il gruppo dei migliori. Ora quella frazione è tornata agli onori della cronaca per una disputa economica tra Comune e organizzatori. Secondo quanto riportato da Tuttobiciweb, RCS Sport ha citato in giudizio il Comune ...

Startlist Giro d’Italia 2019 : l’elenco provvisorio dei partecipanti. Nibali - Dumoulin - Valverde - Yates : che parata di big! : Al Giro d’Italia 2019 parteciperanno 176 ciclisti tesserati per 22 formazioni (18 World Tour e 4 wildcard, tra cui ci sarà sicuramente la Androni-Sidermec). La prima grande corsa a tappe della stagione, in programma da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno, si preannuncia particolarmente avvincente con un parterre davvero di lusso: Vincenzo Nibali andrà a caccia del tris, Tom Dumoulin proverà a replicare l’apoteosi del 2017, Alejandro ...

Ciclismo - Tom Dumoulin : “Giro d’Italia più bello del Tour - proverò a vincere. Stupende le cronometro - tengono aperta la corsa” : Tom Dumoulin sarà uno dei grandi protagonisti del 2019, l’olandese è reduce da una stagione molto positiva con il secondo posto conquistato al Giro d’Italia e al Tour de France ma in questa annata spera di superarsi e di tornare a vincere una grande corsa a tappe. Il 28enne si concentrerà in particolar modo sulla Corsa Rosa che ha già vinto nel 2017 come ha dichiarato in un’intervista concessa a Ciclyngnews: “Speravo di ...

Ciclismo - Egan Bernal sul Giro d’Italia 2019 : “Ho imparato molto da Froome - in Italia voglio fare una bella corsa” : La notizia che il capitano del Team Sky al Giro d’Italia 2019 sarebbe stato il colombiano Egan Bernal era già nota da qualche giorno. Il giovane corridore della formazione britannica è senza dubbio uno degli astri nascenti del Ciclismo internazionale e lo scorso anno ha sorpreso tutti disputando un eccellente Tour de France, chiuso al 15° posto in classifica generale facendo anche da gregario ai due capitani Chris Froome e Geraint ...