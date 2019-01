F1 | Vasseur fissa gli obiettivi di Raikkonen e Giovinazzi | “abbiamo spinto molto | ecco

sportfair

(Di mercoledì 9 gennaio 2019) Il team principal dell’Alfa-Sauber ha parlato della stagione che sta per cominciare,ndo glidella scuderia svizzera Il lavoro volge al termine, l’Alfa-Sauber 2019 sta per vedere la luce in vista di una stagione che si prospetta ricca di spettacolo e colpi di scena. L’arrivo di Kimie di Antonioha galvanizzato l’intero ambiente, spingendoad alzare l’asticella degliInterrogato ai microfoni di Autosport, il team principal della scuderia svizzera ha sottolineato: “abbiamopresto sull’auto del prossimo anno, abbiamo trasferito tutte le risorse della società sulla vettura del 2019. Abbiamo buone aspettative, ma quando si ha un cambiamento come questo nei regolamenti è drastico. Puoi prendere la direzione sbagliata e lo capiremo solo a Barcellona, perché nessuno sa cosa ...