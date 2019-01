Dakar 2019 | risultati seconda tappa camion e quad | Nikolaev e Cavigliasso si confermano

Dakar 2019 - 2ª tappa : vince Loeb - ma in vetta c’è De Villiers : Sébastien Loeb ha vinto la 2ª tappa della Dakar 2019 davanti a Nani Roma e la sua Mini, in vetta alla classifica generale c’è De Villiers Dakar 2019, la 2ª tappa da Pisco a San Juan de Marcona, è stata vinta dal francese Sébastien Loeb con la sua Peugeot 3008 DKR privata del team PH-Sport. Gara sontuosa di Loeb, insidiato solo da Nani Roma con la MINI, il quale ha tentato una clamorosa rimonta nella seconda parte di gara. In vetta ...

Dakar 2019 - risultati seconda tappa moto : Matthias Walkner si aggiudica la prova speciale davanti a Brabec e Barreda - leader della generale : Il Rally Dakar 2019 continua con la seconda tappa “Pisco-San Juan de Marcona”, primo vero banco di prova per i candidati al successo nella competizione delle moto, impegnati in una prova speciale di 342 km caratterizzata dal terreno sabbioso del deserto e dalle maestose dune che costeggiano l’Oceano Pacifico seguendo verso sud il percorso della Southern Pan American Highway. Il più abile a destreggiarsi nel deserto peruviano è ...

Classifica Dakar 2019 Moto - la graduatoria ed i distacchi. John Barreda al comando - Walkner insegue : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Classifica Dakar 2019 Auto - la graduatoria ed i distacchi. De Villiers al comando dopo due tappe : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 - risultati seconda tappa auto : Sebastien Loeb si impone per 8? su Nani Roma. Al-Attiyah perde terreno - Peterhansel sprofonda : La Dakar 2019 è finalmente entrata nel vivo con una seconda tappa “Pisco-San Juan de Marcona” molto insidiosa e selettiva, caratterizzata da 342 chilometri di prova speciale tra le dune del deserto costeggiando l’Oceano Pacifico. Il coefficiente di difficoltà della prova si è alzato soprattutto nella categoria delle auto (primi mezzi in partenza e dunque senza riferimenti sulla tracciatura) ed il nove volte Campione del Mondo ...

Dakar 2019 - Vincono Al-Attiya e Joen Barreda : Al-Attiya davanti a Sainz e Przygonski È stato Nasser Al-Attiya , con la Toyota Hilux, a dominare la prima tappa del rally raid , mentre dietro di lui Carlos Sainz e Jakub Przygonski , entrambi sulla ...

Dakar 2019 oggi (8 gennaio) : orario d’inizio e come vedere in tv la tappa Pisco-San Juan de Marcona. Il percorso ai raggi X : La 41esima edizione della Dakar è finalmente cominciata ieri con la tappa d’apertura di 247 chilometri totali dalla capitale peruviana Lima a Pisco. A partire da oggi si farà veramente sul serio con una tappa molto lunga e impegnativa in cui si potrà fare la differenza in ottica classifica generale con distacchi più sostenuti tra i favoriti nelle varie categorie in gara. La seconda tappa prevede infatti un percorso di 554 chilometri ...

Dakar 2019 - tutte le classifiche e i distacchi : Coraggio, temerarietà, e sangue freddo: sono questi gli ingredienti che accompagnano una delle corse che hanno fatto la storia, giunta quest’anno alla 41esima edizione. Si parla della Dakar, l’undicesima in Sud America e la prima solo nel territorio peruviano, capace di attirare e di far male nel breve volgere di un istante. Si pensa ad uno dei primattori di questo rally: Fabrizio Meoni, re nel 2001 e nel 2002 in sella alla KTM e ...

Dakar 2019 - risultati prima tappa camion e quad : Nikolaev e Cavigliasso centrano il bersaglio grosso nella “Lima-Pisco” : Potremmo definirla la giornata delle conferme per quanto riguarda i camion e i quad al termine della prima tappa “Lima-Pisco” di questa Dakar 2019. Lungo gli 84 km della prima speciale della Maratona del deserto, nella gara riservata ai mezzi pesanti, il russo Eduard Nikolaev ha fatto la differenza, iniziando la propria scalata al terzo sigillo nell’Odissea motoristica. L’alfiere del Kamaz-Master ha impresso il proprio ...

Dakar 2019 : prima tappa ad Al-Attiyah e Barreda : La sabbia non è mai stata tra i migliori amici dell'asso alsaziano, costretto anche a guidare una vettura di un team privato, la PH Sport, e certo non tra le più performanti del lotto: per lui il ...

Dakar 2019 – La prima tappa a Nasser Al-Attiyah e Joan Barreda Bort : La prima tappa della Dakar 2019 si è appena conclusa: vincono Nasser Al-Attiyah nella categoria auto e Joan Barreda Bort tra i piloti in sella alle moto Nella prima tappa della Dakar 2019, che da Lima è giunta a Pisco, il principe qatariota Nasser Al-Attiyah per la categoria auto e lo spagnolo Joan Barreda Bort tra le moto, trionfano sui competitor. La frazione inaugurale della competizione rallistica di 331 chilometri Barreda Bort, in ...