Il figlio di Boateng insieme ad un uomo sui social | i fan ipotizzano un nuovo amore per

Melissa Satta e Kevin Boateng - separati anche a Natale? «Lei sola con il figlio Maddox…» : Melissa Satta e Kevin Boateng separati anche a Natale? La showgirl sarda ha condiviso sui social foto e video delle festività natalizie. E nelle immagini non apparirebbe mai il marito. Melissa avrebbe trascorso i giorni di festa con il figlio letto Maddox e i suoi cari, ma senza Boateng . Crisi irreversibile? Come riportato da Leggo, l’ex velina aveva detto: «Sono ancora sposata finché avrò la fede al dito». Ora forse le festività separati . ...

Troppi regali di Natale per Maddox? Melissa Satta sbotta sui social : è scontro sull’educazione del figlio di Boateng [FOTO] : Melissa Satta sui social risponde ad un commento sui regali ricevuti da Maddox per Natale, lo scontro tra l’ex Velina e l’utente è sull’educazione del figlio che la sarda ha avuto da Boateng Un tenero scatto di Natale in compagnia di Maddox compare tra gli ultimi post del profilo Instagram di Melissa Satta. Il figlio dell’ex Velina e del calciatore Kevin Prince Boateng (con cui Melissa sembra essere in crisi ...